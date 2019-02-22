6歲女童慘遭擄走姦殺　16歲少年罪成　法官狠批滅絕人性

2018年7月2日凌晨，在蘇格蘭的祖父母家過暑假的6歲女孩愛麗莎（Alesha Macphail）被人從床上擄走失蹤，其後遺體在一間廢棄酒店前被發現，她全身赤裸，死前明顯遭到性侵犯。 一名住在附近的16歲少年事後被指為兇手，案件在格拉斯哥高等法院經審訊9日後，少年於周四（21日）被判罪成。

少年母親發現兒子3度外出

由於疑犯年僅16歲，其姓名未有向外公佈。檢察官稱，少年當日凌晨持刀擄走愛麗莎，脫光她的衣服，暴力襲擊並強姦了她，然後將其殺死。

愛麗莎失蹤後，少年的母親查看屋外閉路電視錄像，希望能為案件提供線索，卻意外發現兒子在凌晨1時54分至4時07分之間三度離家，於是報警希望「排除兒子嫌疑」。

豈料警方調查後發現大量證據指向少年，包括在屍體上14處找到他的基因和精液，在女童衣物上找到他長褲的纖維，另外閉路電視錄影及證人口供顯示，一名可疑男子當晚捧着重物經過岸邊，與少年三度離家的時間一致。

陪審團用了3個小時商議後，被告綁架、強姦及謀殺罪名成立，他聞判時面無表情，面臨無期徒刑，法官將於3月21日宣告確實刑期。

愛麗莎生前是個活潑可愛的小女孩，離世時只有6歲。（Getty）

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女童父親情緒激動大罵「人渣」

主審法官馬修斯（Hugh Matthews）對少年說：「我不知道你為何犯案，我只知道指向你的證據多不勝數。」他形容，這宗案件滅絕人性的程度是幾十年來絕無僅有的。

少年被押解離開時，受害女童父親情緒激動大叫「人渣」，他其後接受傳媒訪問時說，一家人已無法再過所謂的「日常生活」。

女童母親發表聲明稱：「我失去了美麗、開朗、總是在笑的小女兒，這種傷痛難以言喻。」她表示唯一的安慰是少年被繩之於法，不會再有機會傷害另一個家庭。

（綜合報道）