6歲女童遭姦殺棄屍　16歲少年庭上呼冤：兇手是個女人

去年夏天，英國一場葬禮讓不少人心碎。年僅6歲的愛麗莎（Alesha Macphail）靜靜地躺在粉色的棺木中，像是睡著了一般；在眾人簇擁下，棺木被抬上了靈車，父母邁克菲爾夫婦（Macphail）在旁不停拭淚。 去年7月2日清晨，在蘇格蘭的祖父母家過暑假的愛麗莎突然失踪，其後遺體在一間廢棄酒店前被發現，她全身赤裸，死前明顯遭到性侵犯；一名16歲少年被指為兇手，但他堅決否認，並謂兇徒另有其人。

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愛麗莎生前是個活潑可愛的小女孩，離世時只有6歲。（Getty）

當日應家人要求，所有出席葬禮的女士都穿上粉色衣服，愛麗莎的叔父克魯姆（Calum MacPhail）不停落淚，他形容愛麗莎生前是一個活潑可愛、聰明、友善的陽光女孩。不少民眾也自發前來，他們綁上蝴蝶結，送上卡通公仔，送別愛麗莎。

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去祖父家過暑假 早上突然離奇失踪

去年夏天，愛麗莎前往蘇格蘭的祖父母家過暑假。一日清晨，祖母如常來叫愛麗莎起床，卻發現她不見踪影。祖母立即透過Facebook尋人，3個小時後，有市民在凱爾斯水療酒店（Kyels Hydroathic Hotel）前的林地上發現愛麗莎的遺體，酒店早已廢棄，距離愛麗莎祖父母家只有20分鐘步程。

警方其後公佈驗屍結果，證實愛麗莎是因頸部和面部受壓而死，身上有傷痕，相信生前曾遭到暴力對待及性侵，距離遺體不遠處，找到遭丟棄的內褲、背心及褲子，而相關證據均指向一名16歲少年。

擄走女孩並姦殺 毀滅證據 拒認罪

由於疑犯年僅16歲，其姓名未有向外公佈。檢察官稱，少年當日上午持刀擄走愛麗莎，脫光她的衣服，暴力襲擊並強姦了她，然後將其殺死，事後往位於阿貝戈路（Ardbeg Road）的屋子，處理自己的衣物及洗去身上血跡，意圖毀滅證據。

在日前的庭審中，涉案少年未有出庭，他的律師麥克康納奇（Brian McConnachie）代為辯護，稱所有罪行均由一名叫麥克拉克藍（Toni Louise McLachlan）的女子犯下。

愛麗莎的慘死引起眾怒，主審法官馬修斯（Matthews）亦形容案件「很可能引發公眾的強烈情緒」，但同時強調自己會以專業的態度去處理；有關審訊預計進行兩周。