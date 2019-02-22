【的士騙徒】扮長途客搭車變借錢　港男慣犯放低舊手機專呃的哥

騙徒犯案手法雖說層出不窮，但舊橋仍有可能經常得手！的士業界於一年半前起瘋傳，有打扮得體的港男多次假扮乘客搭長途車，其間藉故向司機借錢，更放下舊手機、身份證等做抵押，又揚言收錢後會加茶錢歸還欠款和車資，一般借走數百元便去如黃鶴。中招司機曾在網上公開騙徒手法和公開其容貌，但仍不時有同業被騙，近日網上再流傳「車cam」短片，一名黑衣港男欲留下手機向的士司機借錢，與過往的犯案手法如出一轍。片段雖沒交代最終結果，但有司機稱曾遇過該騙徒，狠批「同上次條橋一樣」，「畀我直接車去警署…擺到明係慣犯」。 其中一名曾遇過「的士騙徒」的司機回覆《香港01》查詢時表示，懷疑自己遇上的男子，與網上短片的男子屬同一人，因犯案手法相近，都是搭長途車時想借500元，對方更訛稱是知名江湖人士的影星的親友，但因他「企硬」不借，對方便趁機下車，百多元車資則慘被「走數」。

衣著整齊的男子在沙田登上的士後，要求前往深水埗及觀塘等地區，其後開聲問司機借錢。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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近日facebook上多個的士群組流傳數條「車cam」影片，顯示上周六（16日）早上11時許，一名男乘客在沙田登上的士，要求前往深水埗黃竹街及福榮街，然後將返回沙田第一城，再前往九龍灣德福花園及觀塘麗港城，最後到新蒲崗譽港灣。男乘客交代完路線後，有禮貌地要求司機將「call台」音量收細，又要司機安全駕駛，注意車速，遇到路障或警車盡量避開，如果避不到便慢駛。男乘客主動提出「最緊要穩陣，醒多五舊水（500元）茶錢畀你，一定要穩陣」。

另一條短片顯示，男乘客在後座談電話，言談間提及對方的汽車死火，未幾他向司機稱「唔好介意，我啲電話啲嘢喺晒度，你係咪有一張500蚊喺度，你唔使驚，我唔落車，我拎畀嗰衰仔」。男乘客稱願意放下電話及不會下車作擔保，希望司機借出500元，讓他幫助朋友，但影片沒有交代司機有否同意借錢。

影片引來的士業界熱烈討論，多名的士司機稱認出片中男子是「慣犯」，以其得體的衣着及談吐來看，估計是香港男子，又指過去一年半來，該男子已多次假扮長途客向司機借錢，聲稱稍後往取錢後，會加上巨額茶錢付清欠款和車資，一般會借走數百元，得手下車後即一去不返。

有網民重提2017年流傳的「車cam」短片，片中男子以同一手法想問的士司機借錢，網民相信是同一人。（fb群組「香港的士同業討論區」影片截圖）

其中一名遇過「的士騙徒」的司機Peter，看過近日網上瘋傳的2條影片後表示，初步相信2條影片中的男乘客是同一人，他亦於2017年曾接載過對方。Peter憶述，當時該男乘客在沙田乙明邨上車，之後再返回沙田，中途去了數個地方，當時疑似有急事，想問Peter借500元，遭到拒絕後聲稱自己是知名江湖人士的影星的胞弟，並願意留下一部舊手機做抵押，但Peter最終仍沒有借錢給對方，對方隨即趁機在旺角下車，沒有支付百多元車資。由於車內沒有「車cam」拍到事發情況，所以Peter沒有報警，但事後得知不少同行中招，所以積極在討論區留言，希望同行小心避免中伏。

有網民重提另一條於2017年8月下旬流出的「車cam」片，當天凌晨1時許，一名男乘客上的士後又是談電話，轉頭向的士司機稱「你放心，我唔會走，我銀包、身分證、電話喺晒度，幾舊水我拎住畀佢先，我唔係呃你錢，我大人大姐唔會呃你幾百蚊，我轉頭齊頭畀夠1000蚊你，有淨我當請你飲茶…我好趕呀而家」。雖然男子顯得很焦急，但司機堅佢借錢，男子再說「佢（指朋友）喺大堂，我唔想被佢睇到（的士）車牌，我做緊嘢呀…兩個人等緊我成粒鐘」，更稱一名知名江湖人士兼影星是他的叔叔，又出示相片稱「成個餅印咁，我哋兩個」，該段影片未有顯示司機有否被騙。

根據第210章 《盜竊罪條例》第16A條，如果任何人欺騙誘使另一人蒙受經濟上任何損失，進行誘使的人即屬犯欺詐罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。另外，根據法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，乘坐「霸王的」可判處罰款3000元及監禁6個月。

（綜合）