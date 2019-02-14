台婦網戀「無國界醫生」被騙匯款　遭銀行職員與警一句篤爆破綻

台灣新北市一名40歲陳姓婦人日前在網路上結識一名網友，對方自稱是派駐在南蘇丹戰區的無國界醫生，因厭倦戰火，需要向陳婦借2000美元（約15,700港元）才能離開，並到台灣與陳婦團聚，陳婦於2月11日到銀行準備匯款，被眼尖行員發現異常，協同警方向陳婦說明詐騙慣用手法，才終於保住陳婦錢財。

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警方表示，詐騙集團盜用網路照片偽裝成醫生，向陳婦自稱是「聯合國無國界醫生Chris」，常駐在南蘇丹戰區中，近來因厭倦戰火想要離開，但必須先由陳婦假扮妻子匯出2000美元，才能到台灣來和陳婦團聚。

在雙方用社群軟體通訊過程中，假醫生還不斷以「親愛的、我的愛人」稱呼陳婦，並用「希望你能理解我的愛」「你是我唯一聊天的人」等花言巧語哄騙陳婦；陳婦2月11日不疑有他，到台銀板橋分行辦理匯款時，因不斷滑手機，被行員梁智勝眼尖發現異常，通報派駐在銀行的保七警方到場處理。

據了解，詐騙集團分飾兩角，一邊假扮醫生、一邊假扮聯合國人員，哄騙陳婦上當；保七警員龔建瑞、張藝騰到場了解時，陳婦一度堅稱「醫生是真的，絕對沒問題！」直到警方解釋，「無國界醫生」是獨立單位，與「聯合國」是不同組織，根本沒有「聯合國無國界醫生」組織，一切都是常見的詐騙手法，陳婦才恍然大悟、驚覺受騙。

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