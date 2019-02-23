【人情味】女童倒瀉凍檸茶整濕圖書　大埔餐廳職員逐頁抹兼換一杯

到餐廳用餐時如遇到美食固然令人高興，但親切及殷勤的服務亦會為用餐體驗「加分」，有大埔街坊昨於facebook群組分享到區內一西餐廳用餐的經歷，指女兒「篤檸檬」時不慎打翻大半杯凍檸檬茶，並弄濕了圖書。樓主以為職員會「黑面」上前抹乾桌面，不料職員竟協助逐頁抹女兒的圖書，並送上一杯全新檸檬茶，令他相當驚喜，直指在餐廳「食到人情味」。

有大埔街坊昨於fb群組發文，稱與女兒用餐時不慎打翻檸檬茶，但遇上餐廳職員友善對待及協助，感到非常窩心。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

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該網民昨在fb群組「Tai Po大埔」發文，稱昨於大埔一西餐廳用餐時，女兒想為他的凍檸檬茶「篤檸檬」，「點知佢可能手細，揸唔實個杯，唔小心倒瀉了大半杯，連本圖書都濕咗」。樓主只好通知職員處理，他原本以為職員會像一般餐廳的員工一樣，「黑口黑面過來抹野（嘢），之後就走」，沒想過會遇到暖心事。

樓主指，女兒打翻檸檬茶後感到害怕，同時又感到不好意思，幾乎哭了出來。職員走近幫忙時，不但沒有「黑面」，抹過桌面後更拿起樓主女兒的圖書「逐頁抹」，並對她說：「唔緊要。」處理好桌面後，職員更收起剩餘的檸檬茶，「換過杯全新嘅畀我」，令他自己覺得又暖心，同時又不好意思。

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樓主稱，女兒打翻檸檬茶後感到害怕，幾乎哭了出來，但餐廳職員友善地安慰她，更協助她抹乾圖書。（fb群組「Tai Po大埔」截圖）

他用餐後決定發文分享經歷，形容昨晚在餐廳「食到人情味」。帖文吸引不少街坊網民讚好，有人稱讚該名職員態度良好，充滿人情味，認為老闆亦有功勞，「有怎樣的老闆，就有怎樣的職員」。亦有網民建議樓主可付第二杯檸檬茶的價錢作為謝意，獲樓主回覆指「少少tips（小費）有畀嘅」。

（fb群組「Tai Po大埔」）