【好人好事】大埔婆婆跌傷頭　2商場職員臨危不亂細心急救

不少人遇突發事件總會不知所措，但近日有網民於大埔商場目擊有婆婆意外跌傷頭，1男1女商場職員迅速到場為婆婆治傷，臨危不亂又淡定地安慰對方，網民於是將急救過程的相片上載至facebook，大讚兩位職員非常專業。碰巧昨日是情人節，不少單身男網民都留言求介紹，「姐姐又靚又好心地！」大埔超級城回覆《香港01》查詢指，婆婆已被送院治理，而兩名職員均為合資格的急救員，他們感謝網民的讚賞，為團隊帶來很大的鼓勵。

有網民於大埔商場目擊有婆婆意外跌傷頭，1男1女商場職員迅速到場為婆婆治傷，臨危不亂又淡定地安慰對方。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該女網民昨天（14日）於大埔超級城逛街，經過一田百貨門口時，目擊有位婆婆意外跌倒，頭部更因此受傷，正當她非常驚慌之際，2名男女商場職員接到通知即迅速到場為婆婆做簡單急救。

樓主在過程中看見他們即使見血亦臨危不亂，更保持冷靜地安慰對方，於是把相片發布至fb群組「Tai Po 大埔」，稱非常欣賞他們：「呢位靚靚姐姐同藍衫哥哥人美心更美，值得一讚！」

樓主續指職員當時有報警，救護員到場後已送婆婆去醫院治傷，又表示：「希望婆婆早日康復，呢個先係最重要。」不少網民留言大讚此好人好事，「最重要係婆婆冇大礙」。

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不過有眼利的網民則「睇錯重點」，被女職員的娟好樣貌為所吸引，指「呢個服務大使好靚女」、「抄牌未？」，有部份男網民更留言求介紹，「小姐，我唔見咗愛，你可唔可以將你嘅愛分俾我？」有人隨即建議，「自己去跌低啦，機會係要自己爭取嘅」。有網民更笑言：「呢個post喺情人節出現，睇嚟今日會有好多人喺超級城跌低。」

許多住在大埔的網民亦稱他們經常見到這兩名職員默默工作，「其實呢位男職員都係好好人，超級nice」、「姐姐喺大埔超級城做咗好多年」。

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《香港01》向大埔超級城作出查詢，商場發言人指出婆婆當時欲從一田百貨離開往太和路時，不幸於梯級跌倒受傷，商場服務處有即時召喚救護車把傷者送往醫院作進一步治理。

發言人又指，而當時負責處理的兩位職員均為具備資格的急救員，於救護車抵達前協力照料婆婆是其職責的一部份，他們亦感謝網民的讚賞，指這些正面回應為團隊帶來很大的鼓勵。

（fb群組「Tai Po 大埔」）