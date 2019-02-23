【執到寶】拆利市發現絕版渣打紫色50元紙幣　80後網民：仲老過我

大家見過紫色的50港元紙幣嗎？如沒有，少年你太年輕了！近日有網民在facebook發帖，指拆利市時喜見已絕版紙幣，當中包括由渣打銀行發行的紫色「長柄獅子」50元紙幣，笑言「仲老過我」。不少儲紙幣愛好者紛紛現身留言，有人羨慕地表示「我想要」，又有人稱封利市的人走寶了，「可能封利市果個唔知佢絕咗版」，更吸引不少網民大曬珍藏，「紫色嘅50蚊最靚！」。

有網民指拆利市時喜見已絕版的紙幣，當中包括由渣打銀行發行的紫色「長柄獅子」50元紙幣，笑言「仲老過我」。（fb「Tai Po 大埔」截圖）

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網民Andy日前在facebook群組「Tai Po 大埔」上載一張照片，只見一張由渣打銀行發行的50元紫色紙幣、一張100元紙幣，以及一張由匯豐銀行發行的50元紫色紙幣。Andy在帖文表示，拆利市時見到這些紙幣感驚訝，「絕版嘅嘢都捨得封嘅」，又笑指那張渣打50元鈔票的年份「仲老過我」。

1989年出生的Andy向《香港01》解釋，左上角那張渣打50元紙幣乃1985年發行，因此比他更早「面世」，而旁邊那張100元紙幣則是1991年發行，而下方的匯豐50元紫色鈔票則是2001年面世。Andy表示自己都有收藏舊鈔的習慣，除了由中國銀行發行外，若鈔票上的「號碼靚」都會儲起，特別是渣打銀行及匯豐銀行的設計較美，而今次收到的3張舊鈔都會收起來，「個人比較念舊」。

帖文引來不少愛好者現身留言，直呼「正呀！」、「好懷念呀」、「師兄，我有興趣」，亦有網民非常羨慕樓主，「我覺得相中呢期嘅紙幣最靚」、「我懷念嘅唔係張紙幣，係果個年代」，有部分人更上載自己收藏品的照片，「好多人都有儲開」。有人則笑稱「樓主只係想表達佢幾咁年青」，亦有網民指「我公司有啲妹妹仔收到呢啲以為係假錢」，甚至有人稱曾用這張50元買東西，「個sales妹妹仔竟然話未見過呢張錢，怕係假嘅唔肯收」。

網民大曬自己收藏的舊鈔：

+ 8 + 7 + 6

根據資料顯示，渣打銀行於1985年至1992年發行一張稱為「長柄獅子」的紫色50元鈔票，紙幣左邊條形較長及右邊有隻獅子，而1993年至2002年則為「短柄獅子」，分別只是紙幣左邊的條形較短，兩者現在已極少流通。