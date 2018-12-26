柴灣街坊問懷舊玩具「膠劍仔」玩法　挑竹籤、金絲貓你又聽過未？

失去手機，對許多人來說是世界末日，不過昔日未有iPhone，小孩仍有許多玩意陪伴成長。日前，有網民在facebook群組上載「膠劍仔」照片，向其他人求教玩法，引來一番熱議，有人就教路可以模仿「挑竹籤」的模式等，又問現時哪裏還可以買到這些「寶物」。其實經典玩具又豈止這兩種，例如卡紙公仔、天下太平、康樂棋等，都陪伴了許多港人成長，小孩之間相約玩耍，沒有PS4、電腦、手機的日子同樣快樂。

有網民上載自己的「膠劍仔」，請教這遊戲的玩法。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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日前，有網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」上載一張照片，相中有一堆五顏六色的膠武器，裏面有刀、劍、斧頭，關刀等，表示「執拾雜物見到呢盒牙籤咁長嘅劍仔，記得以前玩過，但係唔記得點玩」，問有沒有街坊知道玩法。

許多人留言教路，說一人彈一下，只要自己的武器被壓住就要沒收，「出最肥嗰把劍，一定贏」、「可以好似挑竹籤咁玩」，更有網民說這些膠劍仔現時是寶物，只有懷舊玩具店可以買到。

膠劍仔最早出現於50年代，最早只有18款，去到70、80年代已經推出到數十款，甚至推出了較為罕見的透明版。膠劍仔其實是二人競技遊戲，在一個特定範圍內，每人選出一把武器，用手彈出自己的武器，只要成功疊在對方武器之上就算勝利，可以拿走對方武器。雖說武器越重越有優勢，但其實這遊戲講究技術，用普通的劍一樣可以戰勝關刀。

經典遊戲逐個捉：

而留言提到的「挑竹籤」亦是一種懷舊玩具，玩家一開始時用手握着竹籤，豎立在桌面然後放手，讓竹籤自然倒地後，玩家們輪流在不移動其他竹籤的情況下，逐一拿出竹籤，直到不慎移動了其他竹籤，就要輪到下一位玩家，其中每枝竹籤的得分都不同，當全部竹籤拿完後就計算總分，最高分的勝出。

+ 8 + 7 + 6

另一個現時較少見的玩意，居然還有用蜘蛛「決鬥」！昔日小孩會飼養一種名為「金絲貓」的蜘蛛作寵物，牠的學名其實是「巴莫方胸蛛」，是一種喜歡在樹葉、欄杆上跳躍的蜘蛛，生性好鬥，同類見面定必「開拖」，所以昔日的小孩會將兩隻金絲貓放在蘆兜葉做的籠裏，觀看牠們的生死大戰。

（綜合）