菲少年打機成癮　連玩48小時廢寢忘餐　媽媽送飯去網吧親自餵食

青少年沉迷電腦遊戲的問題絕非罕見，菲律賓一名13歲少年，更因打機成癮又輟學，廢寢忘餐，48小時都不離開電腦，她的媽媽在無計可施下，只好拿飯菜到網吧，再親自用手餵食，吃食時少年的眼都從來沒有離開過電腦。影片一出引來網民熱論，有人認為母親太溺愛兒子，「這是錯誤示範」。

馬弗爾拿着一碟飯去網吧，用手拿起食物送到卡利托的口裡。（Lilybeth Marvel Garcia fb圖片）

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13歲的菲律賓少年卡利托（Carlito Garcia）沉迷電腦遊戲，每日在網吧不眠不休地打機，使其母馬弗爾（Lilybeth Marvel）擔心不已，但始終無法勸兒子回家，只好親自去網吧餵食，以免兒子於長達48小時的打機馬拉松期間餓壞。

馬弗爾拍下自己送飯的過程，片中她拿着一碟飯去網吧，走到卡利托身旁，用手拿起食物送到卡利托的口裏，卡利托整個人如「喪屍」一樣，一邊食但兩手都沒有離開過鍵盤，眼睛亦一直盯着電腦上射擊遊戲「Rules of Survival」的畫面，吃了兩口後，還顯得相當不耐煩，用手推開碟子。

卡利托整個人如「喪屍」一樣，一邊食但兩手都沒有離開過鍵盤，眼睛亦一直盯着電腦上的射擊遊戲。（Lilybeth Marvel Garcia fb圖片）

不過，媽媽仍非常關心地說，「兒子，吃吧」、「你都不用上廁所嗎？真可憐」，她又擔心兒子到第二天才吃東西，還帶了祖母買的維他命丸，擔心卡利托營養不良。

卡利托已沉迷打機兩年，後來嚴重到打機成癮的地步，父母只好讓他停學。馬弗爾用過很多方法阻止卡利托去打機，包括禁足、責罵等，但兒子總能找到方法溜到網吧。馬弗爾說，「不管他發生什麼事情，我是他的母親，會永遠愛他並照顧他」，希望可以找到最好的方法，幫兒子戒掉打機癮。

（每日郵報）