水泡套頸閒置浴缸　11個月大B女亡　日父：為幫她減肥及自己打機

疏忽照顧兒童真的會搞出人命！日本琦玉縣一名33歲父親為了爭取時間打機，將只有11個月大的女兒獨自留在浴缸中浸浴，並為她於頸上套上水泡，聲稱同時「幫女兒減肥」，結果1個半小時後，女嬰被發現失救死亡。

日本琦玉縣一名33歲的父親為了抽時間打機，將只有11個月大的女兒獨自留在浴缸中浸浴，並為她於頸上套上水泡，聲稱同時「幫女兒減肥」，結果女嬰失救死亡。（GettyImages／視覺中國）

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據日本傳媒報道，警方日前正式起訴女嬰的33歲父親及36歲母親，涉嫌嚴重過失而導致他人死亡。案情指2017年1月28日下午6時半左右，父親為11個月大的幼女頸上套上水泡，再留她於浴缸浸泡約1個半小時，當時的水深只能讓幼女雙腳僅僅碰到浴缸底。當母親查看女兒時，女兒的水泡已甩掉，浮在水中失去意識，她立即報警將女兒送院，但女嬰最終都因嚴重脫水及大腦缺氧失救死亡。

父母承認罪行，父親更供述指，「我希望幫女兒減肥，才將她放在澡盆中浸浴。這剛好可讓我有時間離開浴室打機」，而母親當時就在客廳陪長女玩耍。兩人指套頸水泡於事發前約3個月購入，因為意識到女兒有點胖，所以想讓她運動一下，而以往兩人亦曾試過將她放在浴缸1至2小時。案發當天，他們亦認知幼女於浸浴期間沒有攝取足夠水份。

日本琦玉縣一名33歲的父親為了抽時間打機，將只有11個月大的女兒獨自留在浴缸中浸浴，並為她於頸上套上水泡，聲稱同時「幫女兒減肥」，結果女嬰失救死亡。（GettyImages／視覺中國）

而他們使用的是英文字母「C」字形的套頸水泡，由於同款水泡發生過不少脫落意外，日本消費者廳曾於2014年10月警告使用者要小心，水泡包裝上亦有印上字眼，幼兒必須要在監護人陪同下才能使用套頸水泡。

（琦玉新聞、產經新聞）