合肥中學推「功課欠單」　放長假後未做完可爭住先

內地學生寒假剛結束，交寒假作業成為不少學生的噩夢。內地合肥有學校推出「欠條」，讓未完成作業的學生，可以暫時遲交功課一段時間，希望可減低他們放完長假要重新上學時感受到的壓力。

合肥有學校推出功課欠條，讓未能如期交寒假功課的學生可以遲交2星期至1個月。（網上短片截圖）

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內地安徽合肥市第42中學近日向家長發出通告，指「新學期，新開始」，新一年希望可以使學生快樂度過開學的第一天，同時關注學生心理健康，「對沒有按時完成假期作業的學生，學校暫時採取『打欠條』的方式給孩子們充足時間進行緩交」，希望家長可以轉告學生相關安排。

報道提到，其實學校絕大部分的學生都準時交功課，一般而言約有5%的學生未能如期完成，學校才決定用軟性方法解決。校長戴鵬程指，學生可緩交功課兩周至一個月內，只要最終完成都沒有問題。

有該區督學表示，打欠條的做法可以減低學生壓力。（網上短片截圖）

當地教育督導委員會專職督學張進成表示，打欠條的做法是為照顧學生的心理健康，「讓孩子消除顧慮，開心地走進校園」。有學生受訪時稱，能打欠條對未做完功課的同學有緩解壓力之效，有人覺得不少學生為完成不了功課而感到焦慮，「有個欠條了，抓住機會同時會覺得被原諒了一次」，未來不會再犯。

惟這人性化的措施，同時引來批評，有網民認為寒假放了差不多一個月，「完全抽不出時間來寫作業嗎？這樣不會慣得拖延症更嚴重嗎？」

有人笑稱既然已經開出欠條，建議學校「加點利息也可以接受的」或是「寒假作業分期付款」；雖然學校「格外開恩」，但亦有「立心不良」者說：「你敢賒賬我就敢欠賬不還！」

（綜合）