堅持逾8年　內地廣告男一日一畫爆紅　無厘頭畫風繪出生活笑與淚

Tango，原名高幼軍。年少時學過雕塑、國畫。本科就讀於上海交通大學數學系，之後考入中央工藝美院（現清華美院）學習工業設計，1995年畢業後從事廣告行業，迄今20年。從2010年12月15日起在微博@tango2010_上更新「一日一畫」，現改為「一會兒一畫」。目前，他的主業仍舊是廣告，畫畫只是業餘愛好。（一条）

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「別做夢了」「 I Have a Dream」

大約在9年前，Tango只因和朋友的一個賭約，開始堅持在微博每天更新一張漫畫，沒想到大受歡迎，大家被他簡單而無厘頭的奇思妙想所吸引，甚至有網友說他的腦洞深不見底，可能是個蟲洞……

Tango喜歡隨時隨地能畫畫的感覺，他的畫也多從生活經驗而來，就如平時讀書看新聞、和貓咪玩耍、去上個廁所，甚至一個人孤獨的時刻，都會帶給他靈感。

他認為最好的方式是畫出一半意思，還有一半意思讓觀眾自己來看。我們也選了些他的漫畫，他的笑點你get到了嗎？

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