【最ig-able婚禮】拉斯維加斯教堂被油成2D漫畫風　呃Like最方便

雖然2019年豬年是「盲年」，傳統上不宜嫁娶，但許多現代新人都百無禁忌，結婚大過天。除了漂亮的婚紗及禮服外，設計特別的教堂都受新人青睞，拉斯維加斯最近新開了一間非常「Instagrammable」的教堂，設計師將整間教堂都油成黑白色，不論從哪個角度看都很「2D」，讓新人如置身超現實的漫畫畫框中行禮！

拉斯維加斯最近新開了一間非常「Instagrammable」的教堂，平面設計師比德斯（Joshua Vides）將整間教堂都油成黑白色，不論從哪個角度看都很「2D」。（joshuavides ig圖片）

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該教堂位於拉斯維加斯的棕櫚賭場度假村（Palms Casino Resort），由危地馬拉裔美國人平面設計師比德斯（Joshua Vides）設計，教堂大800平方呎，取名「直到死亡把我們分離（Til Death Do Us Part）」，於上月18日正式開放。最低消費租場一小時拍照只需250美元（約1960港元），要舉行婚禮價錢則由500至5500美元（3920至4.3萬港元）不等。

教堂本身是由金屬架及木材建成，部分擺設像楓木製的椅子要塗上3層油性白油，再用純黑色的顏料畫上邊框，最後再塗上樹脂外層。從照片可見，教堂內的布簾及窗都是由人手畫上，而牧師的台、椅子及門口都被塗上充滿漫畫感的輪廓，由於燈光非常充足，令室內的東西都不易留下影子，容易產生平面的錯覺。

比德斯於ig上擁有13.7萬名追隨者，他擅長利用黑白色油漆，將現實中的物件「平面化」。（joshuavides ig圖片）

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度假村的創意總監指，有見現時的消費者愈來愈重視社交媒體，愛在度假村內為藝術品拍照，於是想到為酒店增添令人印象深刻的東西，便找來比德斯設計教堂。

比德斯於ig上擁有13.7萬名追隨者，他擅長利用黑白色油漆，將現實中的物件「平面化」，變成看起來如二次元漫畫世界中的東西。他的創作小至波鞋，大至整個籃球場及大樓外牆都有。

（Bored Panda、Forbes）

在 Instagram 查看這則貼文 Palms Casino Resort（@palms）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 16 日 上午 10:04 張貼