巴士司機偶爾會成為無理乘客的出氣袋，還幸仍有禮貌乘客撐司機。有網民上周搭巴士，沒料駛至東區走廊時巴士在車路中拋錨，司機即致電公司及報警，車內趕返工乘客不滿，有人怕危險叫駛前一點，甚至有人鼓譟要求司機開車門下車，司機冷靜解釋，其他乘客亦幫口稱落車更危險，最終所有人安全登上另一架巴士。記下事件的樓主過車時特意多謝司機，網民亦大讚司機專業，亦有人慨嘆社會怨氣重，反問「話明壞車，都有得揀駛前d先停車嘅咩？」

巴士在東區走廊拋錨，導致乘客鼓譟，甚至要求下車。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

車長協助乘客過車。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物

有網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」，圖文並茂指上周某日下午登上8P雙層新巴前往天后返工，他坐在下層位置，巴士如常駛入東區走廊至鰂魚涌公園對出時突然死火，在6條行車線中停在中間位置，他指「左右兩邊嘅車都係飛馳狀態」，司機1分鐘內至少打了三次電話，包括通知公司及報警求助。

雖然司機落力補救，但巴士故障令部分乘客鼓譟，當中不少都是上了年紀的人士，齊齊抱怨「返工㗎嘛！早知搭早一班車」、「停喺路中心有冇搞錯呀」、「停埋一邊起碼可以落車嘛」、「好停唔停，停係路中心，睇下後面邊架車發雞盲撞埋嚟，撞死晒成架巴士啲人囉」、「叫車嚟接啦」，更有人無理要求「開車門啦！畀人落車啦」。

事發現場總有6條行車線。（Google Map街景截圖）

任何巴士問題都會令到司機成為無理乘客的出氣袋。（資料圖片）

面對激烈又無理的批評，樓主指司機始終都保持冷靜，兩度「撻匙」不果後，在一片嘈吵聲之中，他大聲向乘客解釋「我而家通緊電話，你哋如果太大聲嘅話，我就聽唔到㗎啦」，令乘客稍為安靜。

身處其中的樓主暗讚司機盡力補救，同樣趕返工的他「第一時間通知僱主並且有相片為證」，車上其他年青乘客亦幫忙向鼓譟乘客解釋「司機梗係唔畀你落車啦！開咗門實有人衝落去㗎！一陣間有咩事到頭來又係賴司機」，樓主亦「幫口」表示「其實司機都係跟公司指引做，而且佢已經第一時間通知有關部門，應該有交警嚟緊」。

其間有乘客有禮貌詢問「㗎車好焗呀，可唔可以打開車門呀？」司機聞言打開司機位旁邊的車門，但是車身中間車門沒有打開，相信防止有人衝落車釀成意外。

10幾分鐘後，交通警接報到場，指示一架路線2X新巴停車，讓所有人過車，過程中司機不斷說「唔好意思」，一邊協助指揮眾人小心過車，所有人守秩序照做，而樓主過車時更向司機說「唔該晒，辛苦晒」，目擊整個過程的他，批評該批無理乘客「為難司機…面口同口氣真係有啲不知所謂」，亦「多謝司機哥哥冷靜專業禮貌嘅表現」。

這則帖文引起網民熱烈討論，不少人大讚司機專業，「香港人好鍾意返工」、「非常贊同樓主嘅體諒，多啲人諗多幾步，畀多啲耐性，香港真係會少好多紛爭」、「一句『辛苦晒』真係好有鼓勵性！的確社會壓力令香港人太多埋怨，有時有機會就會唔放過…話明壞車都有得揀駛前啲先停車嘅咩？」不過亦有網民對鼓譟者表示理解，「有部分無良僱主又真係唔理你咩理由，遲到就扣錢…尤其係低下階層，所以都要明白個啲打工仔」。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）