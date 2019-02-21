關愛座釀爭執　九巴表態「有需要就可以坐」　網民：印出來放銀包

因關愛座而引的爭執，經常成為網上熱話。近日有中年男子就因關愛座而大鬧一名學生哥，指罵稱「關愛座唔係畀你坐」，不過車長卻看不過眼，神回一句「嗰位人人都可以坐……係優先讓畀有需要嘅人」，隨即令男子收口，獲網民激讚。九巴公司其後在facebook專頁發帖，開腔直指「關愛座有需要就可以坐」，又說「咁啱冇人需要坐，大家坐下都冇問題」。不少網民都對帖文讚好，亦有人指應印出告示貼在巴士車廂內當眼位置，「最應該睇嗰班人唔識用fb」。

九巴終於在fb專頁開腔，以「關愛座有需要就可以坐」為題發帖。（fb「KMB 九巴專頁」圖片）

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有網民前日（19日）早上在facebook發帖，指乘搭巴士上班時遇到一名學生哥，他讓出關愛座給其他乘客後，竟仍然被中年男子大罵「關愛座唔係畀你坐，你有冇我咁大年紀呀？」車長其後看不過眼，神回一句「嗰位人人都可以坐」，又指「關愛座係優先讓畀有需要嘅人」，中年男子隨即收口安靜搭車。事件引起網上熱議，不少人都認為中年男子無理取鬧，並建議取消關愛座，以減少爭拗。

事隔一天，九巴終於在fb專頁開腔，以「關愛座有需要就可以坐」為題發帖，指自關愛座推出以來，社會一直存在很多不同的聲音，但學識尊重很重要，關愛座的原意就是讓有需要的人坐，不論是身體不適、長者、孕婦、抑或殘障人士等等。

自關愛座推出以來，社會一直爭在很多對此計劃的爭拗。（資料圖片）

帖文更強調，「大家有時候都會有身體唔舒服，想休息嘅時候，肉眼睇唔見但唔代表佢冇需要㗎」，更指「如果咁啱冇人需要坐，大家其實坐下都冇問題㗎」，呼籲大眾不妨多些關心身邊人。至於帖文的標籤部分都充滿驚喜，先有「寶寶很累但寶寶不説」、「如果你知我苦衷」，又指「大人細路有需要都可以坐」及 「相嗌唔好口」等，道盡網民心聲。

不少網民都留言大讚九巴做法，願意清楚解釋關愛座的用途，又認同學識尊重才是最重要，有網民則建議將告示貼在巴士車廂內的當眼位置，以作提醒，甚至印一張放銀包，「有需要時出示」。有人認為無論是否關愛座，若自己情況許可都可以讓位給有需要的人，認為應加強宣傳，另有網民提議不如改名為「需要座」，不過亦有人堅持應取消關愛座，認為它的存在並無意義。