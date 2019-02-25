馬鞍山頌安邨鼠患不斷　靠居民放黏鼠板　區議員：隔幾日就有投訴

曾有食環署高層指出「香港老鼠比外國聰明」引來一時熱話，但可能是真的！一名馬鞍山頌安邨居民在網上上載影片及圖片，指出約3個月前已在家中實施捕鼠計劃，但狡猾的老鼠都懂得避開黏鼠板及鼠籠，即使黏到少許，仍能掙扎逃走，直至今日才失手被擒，慨嘆老鼠「好聰明」，又希望家中鼠患告一段落，亦促請管理處做好大廈滅鼠工作。 有區議員表示不時收到居民相關投訴，邨內每月都能發現老鼠或鼠屍，他提醒居民注意家居清潔，切勿隨處棄置食物，亦促請食環署改善垃圾桶設計，同時要求商場定期清潔落貨區。

一名馬鞍山頌安邨居民指約3個月前已在家中實施捉鼠計劃，但狡猾老鼠懂得避開黏鼠板及鼠籠，即使黏到少許，仍能掙扎逃走，直至今日才失手被擒。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」截圖）

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有網民今日在facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」上載影片及圖片，見有一隻老鼠被黏在黏鼠板上，並標明位置於馬鞍山頌安邨。樓主指他為了捕鼠部署了3個多月，即使廚房已經封網，但老鼠竟改由客廳窗戶爬入屋內，令他一入夜就要關窗，但無奈「日頭要晾衫及空氣流通，無辦法唔開」。

樓主又說，「老鼠好聰明，懂得避過黏鼠板及鼠籠，即使多次黏到牠，都畀牠逃脫，今次若不是牠失手跳落老鼠板，黏到牠大部份身體，可能都好難捉到牠」，希望屋中鼠患告一段落。樓主又估計有老鼠會在屋外走廊出沒有，促請管理處跟進投訴，放置老鼠藥在走廊一帶。帖文引起不少網民討論，留言指「老鼠肥美」、「恭喜（樓主）終於捉到佢」。

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區議員葉榮表示，根據管理處提供的紀錄，2017年大廈每個月平均捕獲4至5隻老鼠，而2018年首3季數字都大致相約，惟特別在8月，捉到或發現10隻老鼠或鼠屍。即使管理處及食環署都會定期清潔及放老鼠藥，但葉議員指自己每隔數日就收到居民相關投訴，鼠患問題沒有得到改善，擔心老鼠對老鼠藥產生抗體。

葉榮又說，有一次見到花槽內有生豬肉，未知拋棄原因，而且邨內舊式垃圾桶底部本身設計是有窿，令老鼠容易咬穿垃圾袋找食物，加上附近商場落貨區比較骯髒，都吸引到老鼠在邨內橫行，所以他提醒居民除了要注意家居清潔，切勿隨處棄置食物外，食環署亦應該改善垃圾桶設計，而商場更要定期清潔落貨區，免得滋生老鼠。