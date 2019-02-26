不滿打尖被指責　急CALL丈夫暴打阿伯　惡婦事後跪地求原諒

打尖還要打人？上海一名姓孫的女子不滿被指打尖，竟然惱羞成怒，急召丈夫到場「助拳」把對方暴打。事後，警察將打人者帶走，而肇事女子眼見釀成大禍，隨即跪地上痛哭求諒解。

事發在上周四（21日）上海閔行區的一個巴士站，63歲長者夏先生在候車時，見到有孫姓女子打尖，於是向她說：「妳要排排隊，人家前面後面都在排隊。」豈料女方竟搬出歪理：「這又不是終點站，排什麼隊？」隨後更破口大罵夏先生，並打電話叫丈夫前來教訓夏先生。沒多久，其夫到場，她立即大叫：「就是他！就是他！」

夏先生還沒有反應過來，已經被該名「高大魁梧」的陌生男子打倒在地，且一度被對方騎在身上毆打。幸好警察及時趕到，將打人男子拘捕，以及把夏先生送院治理。經檢查，夏先生被毆至腰椎壓縮性骨折，需要動手術。

網民斥「鱷魚的眼淚」

原本惡狠狠的「打尖女」見到丈夫被捕，隨即「知衰」。她籌集了醫藥費給夏先生，並在傳媒面前跪地，不斷衰求，聲稱丈夫患有心肌梗塞，而且家中孩子年幼，需要丈夫維持生計。她強調丈夫當時只是剛巧路過，而非自己特意召來。

案件引發了網友的關注，紛紛留言評論「鱷魚的眼淚……不放過」、「打人的時候怎麼沒想到呢」、「戲都讓你演完了」；警方目前仍在調查案件。