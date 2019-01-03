小巴司機重遇打尖大媽　大媽守規矩排隊　司機溫提：今次唔收錢

日前有網民分享除夕夜凌晨坐小巴遇上打尖大媽，車上乘客與司機合力智退大媽，事件引來全城熱議，事主昨夜（2日）再發帖更新，指自己重遇該大媽，更發現她自律地排隊。他們上車時還遇到同一司機，司機向大媽打招呼，她生怕被罵，於是連忙解釋：「我有排隊！」司機還好心提醒大媽今次不用再拍卡，但大媽聽不明白，解釋一輪後，「阿姐終於聽明白了」。不少網民大讚司機好有愛，亦讚大媽學懂守規矩，更笑言大媽與司機的故事可改編成愛情劇，「最後司機會唔會同阿姐結婚？」。

大媽打尖搭小巴被罵，昨夜她竟重遇小巴司機，大媽守規矩排隊上車，結局超有愛。（fb專頁「哈弟Hadee－我由乜乜徒步到乜乜」圖片）

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網民昨夜在facebook專頁「哈弟Hadee－我由乜乜徒步到乜乜」貼出打尖事件的後續，樓主指在荃灣同一小巴站竟重遇大媽，當時大媽乖乖地排隊，她上車時又遇上同一司機，非常有緣。司機一見大媽就打招呼：「喂，呀姐！」大媽誤以為司機想罵她，即兩度作出解釋：「我有排隊！我真的有排隊」司機無奈回應道：「我係想叫你唔使嘟卡，上次你畀咗錢，我諗住今次唔收錢喇，我唔係話你唔排隊呀！」後來經其他乘客幫忙解釋，大媽才明白司機的好意。

樓主續指大媽上車後還是衝去拍卡，笑言她與司機重遇猶如電視處境劇「愛回家」的故事情節，更指大媽最後下車時，司機更吐出真言：「我唔怕老婆，但都怕咗你！」網民忍不住發揮創意回覆，「劇名：情越小巴線」、「好多時姻緣就係由誤會開始」

日前除夕倒數後，有網民抱怨在荃灣等小巴時，遇上一名操普通話的大媽打尖，令全車乘客及司機大感不滿。（fb專頁「哈弟Hadee－我由乜乜徒步到乜乜」圖片）

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大批網民紛紛留言大讚司機好人夠公道，「其實香港小巴司機好多都好有愛，鐵漢柔情，雖然粗聲粗氣，但其實好有禮貌」、「司機做得好，教導啲不守規矩嘅大陸人咩叫守規，到佢做番啱，又補番上次程車錢俾佢。」、「司機哥哥好均真，抵讚！」。亦有不少網民表示大媽守規矩是好事，「證明大陸人受硬唔受軟」、「成件事好有愛，如果個個都肯改就好」、「希望阿姐日後都守規矩」。

（fb專頁「哈弟Hadee－我由乜乜徒步到乜乜」）