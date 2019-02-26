頸部意外被卡實　美長頸鹿爸爸掙扎無人理　慘遭夾死遺2隻寶寶

美國動物園出現罕見意外！在上周三（20日）園內一隻長頸鹿意外一頭栽進了穀倉，導致脖子被卡住，牠受驚不斷掙扎，卻無任何管理員發現，最後因急性脊隨損傷死亡，遺下2隻長頸鹿寶寶。

美國密蘇里州堪薩斯城動物園有長頸鹿遭卡住脖子，其後因急性脊隨損傷死亡。（facebook「Kansas City Zoo」截圖）

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據《每日郵報》報道，該雄性長頸鹿哈米斯（Hamisi）今年9歲，來自美國密蘇里州堪薩斯城動物園（Kansas City Zoo），牠從2016年開始在園區內居住，並在去年喜添2隻長頸鹿寶寶。據動物園指出，牠在凌晨時分被穀倉卡住脖子，在驚慌下不斷大幅度扭動及過度屈曲，而受致命傷。經獸醫驗屍後表示，哈米斯可能當場死亡。

該雄性長頸鹿哈米斯（Hamisi）今年9歲，在去年喜添2隻長頸鹿寶寶。（facebook「Kansas City Zoo」圖片）

動物園在事後在facebook專頁發文悼念，對於哈米斯的突然逝世感到非常痛心，悲劇讓整個動物園都非常傷心。他又表示，穀倉建於1995年作為長頸鹿的居所，一直以來相安無事。動物園會立即重新修整該區域，並防止日後再次有類似的事情發生。

（《每日郵報》）