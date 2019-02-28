生命奇蹟！出生僅半磅細過男人手　全球最小男嬰奮鬥5個月出院啦

胎兒早產十分危險，在媽媽肚子僅住了6個月就呱呱落地，寶寶要健康成長更是生命奇蹟。去年8月日本東京懷孕僅24週的孕婦緊急剖腹誕下男嬰，寶寶出生時體重僅有268克（約0.59磅），比一個成年男人的手掌還要小，是「世界最小的男嬰」。當時母親和院方都很擔心男嬰能否存活下去，醫院近日宣布好消息，男嬰已經5個月，回復正常體重並已出院。

男嬰出生時體重僅有268克（約0.59磅）後，立刻被送進初生嬰兒深切治療部。（慶應大學圖片）

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日本慶應大學醫學院近日發布，去年8月在該大學醫院誕生、體重只有268克的男嬰已於20日出院，出院時體重為3238克（約7.14磅），可以自己喝母乳，亦無重大併發症。

這名奇蹟寶寶的母親今年30歲，懷孕時因長時間胎兒體重沒有增加，醫生擔心有危險，遂決定在其懷孕24週後為她緊急剖腹生產。男嬰出生時體重只有不足兩部iPhone Xs重，更小到可以置於兩隻手掌之上。

男嬰已於20日出院，出院時的體重為3238克（約7.14磅），可以自己喝母乳，亦無重大併發症。（慶應大學圖片）

男嬰出生後立刻被送進初生嬰兒深切治療部（NICU），醫護人員密切照顧他的呼吸和營養，經過近半年照顧後，男嬰如今順利出院。男嬰的母親也十分開心，「說真的，當時都不知道孩子是不是還能救活。現在除了高興，都不知道說什麼了。」主診醫生也希望透過男嬰讓大家知道，「即使出生時很小的嬰兒，也能健康出院。」

在日本，體重不足1公斤（約2.2磅）的超低體重嬰兒的存活率約為九成，但不足300克（0.66磅）的新生兒存活率極低，男嬰尤其困難。另外，根據美國愛荷華大學（The University of Iowa）資料，不足0.66磅誕生並出院的嬰兒，至今共有23人，其中男嬰為4人。在此之前，世界最小的男嬰為2009年在德國誕生，體重為274克（0.6磅）的嬰兒。

（共同社）