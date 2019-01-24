瀋陽男心臟停頓　20醫生接力心外壓達15000次　終奇蹟「搓醒」

心跳停數分鐘已極為危險，但內地一名男病人，在心臟停頓150分鐘後竟然奇蹟生還，全賴一班醫生努力搶救。遼寧瀋陽一名病人因胸痛不止入院，送院後心臟驟停，20名醫生輪流施行心肺復甦（CPR），經歷多達1.5萬下的按壓，他們成功「搓醒」病人，從鬼門關將他拉回來。搶救過程中醫護人員對病人進行了大腦保護，故病人其他器官保持正常，正已無大礙。

瀋陽一名男病人心臟停跳，20名醫生輪流施行心外壓。（CCTV截圖）

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內地傳媒報道，日前瀋陽一名張姓男子突然胸痛不止兼臉色蒼白，家屬馬上將他送院。院方檢查後發現張男出現急性下壁心梗伴有心源性休克，立即進行急救，進行除顫、心肺復蘇等，但張男情況危殆。

醫生再進行不間斷的心肺復甦、氣管插管、抱球輔助呼吸等急救措施。由於心外壓每分鐘要按100至120次，而且講究按壓深度和手法，一般按1至2分鐘就換人。為了搶救張男，醫院內科20名醫生輪流施行心外壓，可惜8分鐘的黃金搶救期過去，張男仍無生命迹象。

醫生指病人現已無大礙，只是不停的心外壓造成胸骨痛。（CCTV截圖）

醫生們一直堅持搶救，至50分鐘，搶救已經超過常規的心肺復蘇時間，此時心電圖已成直線，張男的動脈搏動消失。這時家屬已感絕望，抱頭痛哭，張男的妹妹張偉說一家人已在考慮後事安排了。

因為搶救過程中，醫護人員留意到張男心臟仍有出現微弱活動，故沒有放棄搶救，直至再施救100分鐘，經歷近1.5萬次心外壓，張男真的「起死回身」出現微弱心跳，醫生即進行心臟介入手術，成功救回張男一命。

負責治療的遼寧中醫藥大學附屬醫院心內二科主任侯平受訪時指，當時所有醫生和家屬都非常激動，「我們當時的心情就是我們戰勝了死神」。因為搶救時不停按壓心臟及施行大腦保護，張男其他器官運作正常。目前，他除了因心外壓造成的胸骨痛外，身體已無大礙。

（綜合）