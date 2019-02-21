父母五度拒墮胎　男嬰出世近乎「無腦」　奇蹟長大醫生無語

英國一名男孩出生時只有2%大腦，醫生斷定他生存機會渺茫，即使活下來也會是重度智障。然而，男孩憑着超強生命力，漸漸長大，腦部更奇蹟地發育至正常的80%，現年已經6歲，活潑可愛，醫生也嘖嘖稱奇。

爸爸：想給孩子一個機會

來自英國坎布里亞郡（Cumbria）的沃爾（Rob Wall）和妻子謝莉（Shelley Wall）在電視節目《早安英國》（Good Morning Britain），講述發生在兒子諾亞（Noah Wall）身上的奇蹟。

謝莉懷孕3個月時，檢查結果顯示胎兒有多種嚴重的健康問題，包括脊柱裂（spina bifida）和染色體異常，更甚的是近乎「沒有大腦」。醫生說，孩子出生後將看不見、聽不到，無法說話和進食，生存機會渺茫，因此五度建議謝莉墮胎。

換了其他人，可能早就接受醫生建議，但夫婦倆堅決要讓孩子出世，沃爾說：「我們想給諾亞一個生存機會。」他指出，二人年紀較大，甚為清楚本身的想法，且都是樂觀的人，因此才會五度拒絕醫生建議，「如果是年輕人的話，很可能會被說服。」

謝莉說，醫生每次看見諾亞都難以置信地搖頭。（影片截圖）

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為腦部受損患者帶來新希望

諾亞在2012年出生，當時腦部只有正常的2%大小；醫生以為他很快會夭折，但諾亞活了下來，腦部更一天一天地長大，到了3歲已達正常的80%。

沃爾夫婦帶諾亞遠赴澳洲接受神經物理（neurophysics）治療，透過物理治療和訓練認知能力，他學會了坐起身，甚至滑浪，下一個目標是學習走路。

醫生也無法解釋諾亞的病例，有人認為他的大腦原本只是擠在一處，後來移回正常位置發育，但根據這個假設，諾亞應該是重度智障患者，不可能像現在般聰明；唯一可以肯定的是，諾亞證明了大腦在修復神經系統方面有驚人的潛能，為腦部受損的患者帶來了新希望。

（綜合報道）