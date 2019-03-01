再爆港攝影師闖北海道美瑛私人地拍照　日人憂或致「聖誕樹」被斬

一名日本攝影師近日在網上發文，炮轟香港攝影師擅闖北海道美瑛的私人地方拍照，甚至將照片印月曆圖利，令他相當憤怒。涉事港攝影師事後公開道歉並捐款以示歉意。惟一波未平一波又起，日攝影機再轟另一港人攝影師擅闖同一私人地跟「Christmas Tree」拍照，痛心稱怕再因不受規矩遊客太多破壞農地，令「聖誕樹」被坎掉。被批評的港攝影師專頁現將「聖誕樹」帖文隱藏，《香港01》正向其查詢，暫未獲回覆。

再有港人攝影師被發現去年底亦曾擅闖同樣位於美瑛的私人地方，跟著名的「Christmas Tree」拍照。（fb「幸福照相館」圖片）

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日本攝影師Kent Shiraishi日前在私人網誌及facebook專頁發文，警告所有遊客及攝影師遵守當地規矩，「請勿擅闖私人地方及農地！」他特別炮轟一名本港攝影師無視當地的警告標示，闖入北海道美瑛的私人地方拍照。涉事攝影師Dominic Chiu事後在fb專頁發文道歉，稱對其在北海道美瑛私人地方拍照致以深切抱歉，又承諾會為購買有關月曆的顧客退款，由於農場主人拒收賠償金，Dominic已捐出1萬港元予無國界醫生。

Shiraishi前日（27日）再在fb專頁發文，不點名地批評另一名香港攝影師，在種有一棵「聖誕樹」的農地拍照，同樣破壞了當地的攝影規矩。上次被指擅闖拍下的「哲學之樹」，因不受規矩者眾多令農民憂慮雪下莊稼，加上有倒下風險，終難逃被砍下場，Shiraishi心痛地表示擔心有天聖誕樹也可能會被斬掉，「我們很愛這樹，很想珍惜它」。

fb專頁「美瑛町観光協会」昨日（28日）亦發文，指美瑛山的景色「由一直努力製作的農民創造」，懇請遊客不要超越告示牌範圍。（fb「美瑛町観光協会」圖片）

從Shiraishi上傳該攝影師的照片可見，聖誕樹孤獨地屹立在一片白茫茫的雪地上，模特兒站在前方位置。另一張照片則顯示，聖誕樹範圍外有告示牌，用日、英、中、韓字清晰寫着「私人土地禁止進入」。Shiraishi其後亦到涉事攝影師的專頁留言，直指對方能書寫及閱讀日文，又去過日本很多次，「你應該有能夠閱讀及明白日本的攝影規則」，又指對於攝影師會教人影相，「我感到非常失望」。

不少香港網民看到帖文後，紛紛留言代為道歉，「對我家鄉的人作出不恰當的行為，感到抱歉」、「為香港人的差劣感到羞恥」。另有網民到該名香港攝影師的專頁留言批評，「讀日本研究，比誰都清楚根本係唔可以入，農夫有一日斬樹，多得你唔少，又一對自私的香港人」，亦有人稱去過現場就一定知道不可闖入，「畀返小小道德好唔好」。

有關專頁已將「聖誕樹」的帖文隱藏，《香港01》就事件向攝影師查詢，暫未獲回覆。

另外，fb專頁「美瑛町観光協会」昨日（28日）亦發文，指美瑛山的景色「由一直努力製作的農民創造」，又說雪地下的莊稼很難保護自己免受細菌感染，因而懇請遊客不要超越告示牌，「不要進來」。