嫁有錢老公簽婚前協議　生仔有獎金產後唔准肥　美準新娘嚇到卻步

近日美國一名29歲準新娘在reddit討論區發帖，稱有錢醫生未婚夫近日向她提出簽訂婚前協議，當律師的未來老爺幫忙辦手續，惟她發現協議中加入許多奇怪條款，如出軌離婚必須放棄所有財產、分娩後一年內必需減至少30磅，不過生仔就有大筆獎金等。她不肯定有關協議是否合法，又怕被騙，所以不敢簽名。不少網民都建議她自己請律師，以保障自身利益。

美國一位準新娘有錢醫生未婚夫近日向她提出婚前協議，惟她發現協議中加入了許多奇怪的條款。（視覺中國/GettyImages）

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29歲美國準新娘日前在Reddit論壇發帖，透露與36歲任職神經外科醫生的未婚夫有計劃結婚，最近堪稱有錢人的未婚夫提出簽婚前協議書，因早有心中預備故爽快答應，她和未婚夫更跟足標準程序，找來身為律師的未來老爺辦手續，與未婚夫齊齊坐下詳談。

惟準新娘打開協議書，卻發現當中有不少奇怪條款，令她有點卻步。她舉例指當中列明如被發現出軌，離婚後必須放棄所有財產，分娩後一年內必需減掉最少30磅，不過每生一個孩子，就會得到一大筆獎金等。

沒料到條款內容竟然有，如出軌離婚必須放棄所有財產、分娩後一年內必需減至少30磅、每生一個孩子就會得到一大筆獎金等。（「reddit」討論區截圖）

準新娘思前想後，認為這些條款並不尋常，而且未必合法，決定先不簽名。她解釋想聽取未來老爺以外的專業人士意見再作決定，避免「自己人幫自己人」下被誤導。

有關帖文引起網民熱議，大部分人都建議她自行請律師了解更多，又認為婚前協議是雙方的，她不應該簽一份只保障對方的婚前協議，「諮詢自己的律師。父親不是你的律師。」有網民笑言可以自訂條款反擊對方，「你可以讓他簽，例如他去禿頭，就要付你一筆錢。」

（Reddit論壇）