美漢交往一年婚前堅持守貞　妻洞房夜驚揭夫3cm「納米陰莖」

兩情若是長久時，也許不會介意性器長短，惟前題是必須雙方坦誠有共識。美國一名新婚人妻在reddit討論區發帖，稱與丈夫相識1年間，對方一直以守舊為由拒絕婚前性行為，她足足守齋1年，直至洞房花燭夜才驚見丈夫的陰莖只有約3厘米長，覺得對方似乎刻意隱瞞陰莖過短。有網民認為事件是關信任問題，但亦有人樓主的丈夫可能患病，應該及早求醫。

美國一名新婚女子在網上發帖，指丈夫拒絕婚前性行為，直至洞房花燭夜，才發現丈夫陰莖只有約3厘米長。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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27歲美國人妻於上周四（本月7日）在Reddit發帖表示，她與32歲丈夫與本月2日結婚，雙方交往半年後訂婚，再花半年多準備婚事，在交往足足1年內，樓主每次嘗試與丈夫有更進一步發展時，對方都要求停止，聲稱雖然沒有宗教信仰，但為人守舊，希望婚後才有性行為。

直至日前洞房花燭夜，「醜婦終須見家翁」，樓主發現丈夫的陰莖只有約3.1厘米長，她質疑丈夫根本不是守舊，似乎有心隱瞞陰莖過短，度完蜜月後思前想後，決定在網上發文抒發感受，更用「micropenis」（微陽症）來形容丈夫陰莖的尺寸，強調帖文內容並非想羞辱他，亦並非尋求協助。

2019年最新版本的Emoji將會加入約230款，其中一款最受關注就是伸出食指與拇指兩指貼近，網民笑指可以用來取笑別人，特別是男生。（emojipedia）

帖文引起多名網民討論，多人留言支持樓主，認為「她的丈夫不誠實」、「他拒絕婚前性行為，擺明想欺騙她」、「事關信任問題，與尺寸無關，他不信任她，所以隱瞞真相」，亦有人留意到樓主用「微陽症」字眼，懷疑樓主丈夫可能患病，提醒他應該盡快向醫生求助。

資料顯示，一般成年男性陰莖勃起後如短過7至8厘米，就屬於短小，但當中有不少人是因包皮過短過窄，令陰莖「縮入」恥骨附近脂肪組織，所以顯得較短，只要接受包皮重整手術，就可以令陰莖完整露出，回復真正長度，只有極少數個案才是患上微陽症，成因涉及雄激素不足等。若家長對兒子的身體狀況有疑問，應該盡早帶同兒子去看醫生或治療。

（綜合）