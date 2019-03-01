【有片】救援犬來救你　毛孩挖雪洞探頭萌爆鏡　網民：我被困了！

救援犬憑靈敏嗅覺及身手，不時都能在山野雪地協助搜救人員快速找到傷者，實為救護好幫手。英國慈善救援犬訓練機構「Mountain Rescue Search Dogs England」日前於Twitter發布短片，以第一身視覺重現被困雪洞的傷者獲救援狗狗找到的一刻，只見救援犬奮力挖雪，最後探頭查看傷者，畫面非常暖心又萌爆，令不少網民都忍不住開玩笑大喊：「我也想被雪困住！」

英國慈善救援犬訓練機構「Mountain Rescue Search Dogs England」日前發布短片，以第一身視覺重現被困雪洞的傷者獲救援狗狗找到的一刻。（MRSD England Twitter 片段截圖）

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「Mountain Rescue Search Dogs England」於上月19日上載長約半分鐘左右片段，問：「好奇被困在雪中時被我們其中一隻快樂的救援犬找到的感覺嗎？」片中可見，多隻救援犬在雪洞口不停吠，而其中一隻則用爪高速挖走塞在雪洞口的雪，亦用鼻在洞內東聞西嗅，最後奮力擠入洞內來到傷者旁邊。

片段相信是日常訓練時搜救人員拍下的片段，而主角毛孩叫Flo，今年四歲，為邊境牧羊犬，牠過去曾經參加30多次救援服務尋找失踪人口。

主角毛孩叫Flo，今年四歲，為邊境牧羊犬，牠過去曾經參加30多次救援服務尋找失踪人口。（MRSD England 圖片）

據MRSD介紹，他們會訓練狗隻尋找空氣中的任何人類的氣味，而非透過先嗅某人的物品，再找出遇險的人。由於人類每分鐘都會在空氣和周圍的表面甩下約4萬塊微細皮屑，而這些皮屑可比空氣更輕，成分亦是獨一無二，故搜索犬的可利用其靈敏的嗅覺，聞出最遠400米以外的皮屑氣味。而救援犬搜索期間不太依賴視力，所以即使在夜晚，狗狗亦可以進行搜索如晴天一樣。

不少網民看到該珍貴又可愛的畫面，都感受到毛孩有多麼認真，又認為救援犬非常可愛及治癒，很多人都開玩笑大呼「我願意被雪埋一次」、「我給被窩埋了，可以來救我嗎？」、「如果我被埋時這會是我最希望看到的臉」。

（Mountain Rescue Search Dogs England）