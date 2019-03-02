$389買Hello Kitty足金金飾？　周大福聲明：無任何關聯　勿上當

網購物品冒牌貨多，消費者最好到官方網站選購！近日有網民在社交網站facebook發現有人以「周大福」名義作宣傳，稱只需389港元即可購入一套3件的「Hello Kitty」金飾。其後周大福官方網站發出聲明，直指與有關活動或行為並無任何關聯，呼籲公眾切勿相當，又強調會保留法律追究權利。《香港01》記者在瀏覽淘寶網後，發現其中一條手鏈的足金價逾2000港元，但有網店發足的同款鍍金產品，售價則低至約23港元。

網民在fb看到的廣告有「周大福」的標誌，聲稱以389元發售一套3件的「Hello Kitty」足金金飾。（Facebook專頁「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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近日不少網民於fb看到以「周大福」作名稱的網店宣傳廣告，它聲稱為慶祝品牌新店開業，發售88套「Hello Kitty」足金金飾，一套3件包括戒指、頸鍊及手鏈，只需389港元，宣傳標語更強調「限量搶購，售完即止」。

有網民發現，只要按下廣告，即會轉到「stillthisway.com」網站，網站內容十分簡陋，用字、字體顏色及圖片等亦與「周大福」官網有很大分別。「stillthisway.com」內聲稱「Hello Kitty」金飾產品原價3980港元，殺價至398港元，即僅售一折，但卻非廣店所寫的「389元」，而且已售出近8000件，與宣傳所稱限售88件有很大分別，而網站圖片則仍有「周大福」的標誌。網民亦發現，該網站部份貨品在淘寶網站亦有售，同款鍍金產品售價僅數十元，令人懷疑貨品的真偽。

周大福官方網站發聲明，強調與近日出現在fb的銷售廣告無關，呼籲大眾切勿上當。（周大福官網截圖）

有網民曾於該fb廣告下留言稱「小心提防假網」，但隨即被網站封閉用戶，而「stillthisway.com」網站其後已變成沒有內容。由於該fb宣傳廣告中使用的商標與「周大福」官方註冊商標相同，有網民遂向「周大福」官方fb專頁查詢。

「周大福」官方網站亦於本周一（2月25日）發出聲明，指出近日有大批網民詢問相關事件，強調該個fb廣告或網站並非周大福官方所有，強調有關活動與周大福無關聯，呼籲大眾切勿相信虛假推廣活動，周大福亦保留法律追究權利。

不少網民知悉真相後，直指「便宜莫貪」就不會受騙，稱「基本實心金鈪又點會賣$399，一見到已經唔會信」、「限時搶購都係伏」、「呢個假㗎呃錢網！」、「睇個網址都知道咩事啦」。

淘寶網站註明是鍍金的金鏈，售價低至18.8人民幣，即約23港元。（淘寶網截圖）

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《香港01》記者在搜尋後，發現假網站發售的「Hello Kitty」產品，在淘寶網亦有售，其中類似款式的金鈪，在有官方集巿店的網店售價，售價由約2000港元起；另有部份說明賣鍍金款式的網站，同款金鈪則低至19元人民幣（約23元）

律師黃國桐回覆《香港01》查詢時表示，由於假網使用了周大福的商標，即觸犯了《註冊商標條例》559章第18條，在未獲註冊商標擁有人同意下使用冒牌商標屬於侵權行為，若被裁定侵權，侵權者需要為負上民事責任，賠償品牌商標持有人的損失。另外，如網站聲稱發售足金，但貨品並非足金，即屬違反《商品說明條例》及欺詐罪，一經定罪，最高可處監禁14年。

（Facebook專頁「巴打絲打Facebook Club」）