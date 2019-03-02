伯伯跌倒受傷流血　私家診所醫生夥護士衝出施救　網民大讚：仁醫

今日（2日）柴灣有伯伯在柴灣樂軒臺巴士站不慎跌倒受傷流血，在附近開設診所的張國明醫生獲悉後，立即夥同兩名護士衝出去幫忙治理，隨後交由趕至的救護員接手，施救一幕被市民拍下並上載至社交網絡，網民紛紛大讚「好人好事」、「好醫生同好姑娘」，更有幫襯過他們的市民指他們平時很有耐性診治，非常細心。

有伯伯在樂軒臺巴士站跌倒流血，張國明醫生及診所姑娘「好快就出來幫手」，帶齊急救工具，背對鏡頭為伯伯進行初步治理及包紮。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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有市民今日在facebook群組「柴灣人柴灣事」圖文並荗指，有伯伯在樂軒臺巴士站跌倒流血，張國明醫生及診所姑娘「好快就出來幫手…救護亦好快到」，圖中可見，伯伯坐在一張膠櫈上，相信是張醫生及兩名姑娘帶齊急救工具，背對鏡頭為伯伯進行初步治理及包紮，其中一名護士仍穿上拖鞋，相信是心急救人，無暇換鞋，另一張相片則是救護員到場施救。《香港01》曾致電張醫生診所了解，但無人接聽。

帖文吸引超過1300人讚好，網民大讚張醫生是「仁醫」、「好醫生」、「好人好事」、「呢啲咪係好醫生同好姑娘囉」，亦有人指「佢哋一直都幾好，平時又夠耐心答病人問題…張醫生都會好有耐性答你」、「同姑娘交談過，佢心地好好，對病人都好細心」。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）