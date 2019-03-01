代友照顧7貓狗　外出不留水糧致1貓3犬餓死　台女囚4個月

台灣劉姓女子去年3月間受友人之託，在住處飼養貓、犬共7隻，但因外出工作，將貓犬關在住處內，且未提供任何食物及飲水，導致貓1隻、犬3隻活活遭餓死，直至鄰居聞到屍臭味，會同警方及動保人員入內，發現貓1隻、犬3隻骨骸，當場救出3隻活犬則皮包骨，案經市府送辦，台南地院認劉女犯動物保護法處4月徒刑，併科罰金25萬元（約6.4萬港元），可上訴。

台南地院判劉女觸犯動物保護法。（聯合新聞網提供）

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判決指出，劉女不知尊重且無視動物生命，離開飼養處所期間，竟將飼養的貓、犬關在屋內，又未提供食物、飲水，違反飼主應盡的保護與照顧義務，導致所飼養的貓、犬非人道地死亡，所為應予嚴厲非難。

因劉女的鄰居聞到動物屍臭味，報請在地里幹事處理，去年6月15日下午2時，會同里長、警員及市府動物防疫保護處人員，強制進入該屋檢查，發現已死亡貓1隻、犬3隻的骨骸已乾枯，僅剩幾隻蛆在上頭，另外救出3隻活犬則是皮包骨，案件才因此曝了光。動保處依法將劉女送辦外，將3隻活犬帶回飼養。

劉女表示，受友人之託， 飼養貓、犬共7隻，但因外出工作緣故，沒空飼養貓犬，導致貓犬不幸死亡，感到後悔。台南地院認劉女犯動保法第25條第1款違反保護規定故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪，處4月徒刑，並科罰25萬元，可易科罰金。

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