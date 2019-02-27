成都男女相睇同帶寵物出席　狗狗拍拖主人仍單身　網民：人不如狗

為了找到另一半，有人會考慮養狗。不過內地最近卻發生一宗「慘劇」，事件中一對男女因為飼養了同一品種的狗而外出相睇，可是最終成為情侶的卻是兩隻狗，兩名主人只能無奈忍受這顆身邊的閃光彈。

成都一名女子在交友網站上結識了一名也是養狗的男子，約會後兩人沒有成為情侶，但他們的寵物狗卻脫了單。（微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

四川成都一名90後女子日前在交友網站上結識對象，除了上載自己的照片及基本資料之外，更指自己性格開朗，喜歡狗狗。女子對相睇對象的要求不多，主要是要「合眼緣、聊得來」，身高超過175，溫柔、會照顧人、有愛心、有正常工作，同時喜歡寵物則更佳。

兩隻真‧單身狗成功脫單，成為了兩個主人身邊的閃光彈。（微博圖片）

一名男子看到帖文之後，便留言說覺得自己符合要求，因與對方同樣住在成都，也喜歡養狗，巧合的是，兩人飼養的一樣都是薩摩耶犬（Samoyed）。如此有緣份，兩人當然相約外出見面，不過約會過後，脫單的不是該對男女，而是他們的兩隻寵物狗，「單身狗」脫單不成，反而使寵物狗成為了身邊的閃光彈。

不少網民都表示，事件屬於「人不如狗系列」，因為「連狗都脫單了，你還是單身狗」。另外亦有人提到，兩人雖然不能成為情侶，但總算是有緣，因為至少都成為了親家。