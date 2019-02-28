台女收養路邊貓BB成最可愛玩伴　人貓玩鱷魚牙醫遊戲片冧爆網

不少貓奴都會和「主子」玩遊戲增長感情，台灣有喵星人極愛躺在泡泡龍外型的寵物窩，其主人每次按下泡泡龍其中一隻牙齒時，牠都會當成獵物衝出撲咬，儼如玩鱷魚牙醫遊戲，主人把過程拍下放上網，影片即吸逾8000人讚好，網民都冧爆大讚好可愛。

張小姐每次按下泡泡龍其中一隻牙齒。（ig專頁「秋慶哥」影片截圖）

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台灣貓主張小姐向《香港01》表示，早前在路邊發現一隻雄性貓貓，並收養了牠，取名為「帕秋慶」，至今3個月大，張小姐為愛貓購買泡泡龍外型的寵物窩、逗貓棒等貓咪日常用品及玩具，一起生活、一起玩耍。她指因主子年紀仍小，性格「愛玩調皮搗蛋」，所以「把任何東西靠近都會誤以為是獵物…什麼都想咬」，張小姐更開設instagram專頁「秋慶哥」記錄牠的一舉一動，與網民分享。

張小姐為愛貓開設instagram專頁，記錄牠的一舉一動。（ig專頁「秋慶哥」圖片）

影片可見，秋慶哥躺在寵物窩內，張小姐每次按下泡泡龍其中一隻牙齒，秋慶哥立即撲出咬她的手指，但並非按同一隻牙齒都會撲出來，亦不是一按牙齒就會衝過來，儼如玩鱷魚牙醫遊戲，每次都不知按哪一隻牙齒會觸動機關。

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張小姐指「秋慶咬一下就放開了，不會用力咬，然後進入窩內，手指根本不會有痛楚」，由於覺得牠「撲咬靠近的手指很有趣，畫面也很像鱷魚牙醫遊戲，所以自己就跟牠開始玩了起來」。

影片吸引大約8300人讚好，網民紛紛留言大讚秋慶哥「太可愛」、「第一次撲出來被嚇到，好可愛喔」、「我好想玩」。