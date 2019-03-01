剛畢業口才差又緊張　網民工作面試竟獲HR暖心鼓勵　終成功入職

畢業生面試經驗欠奉，初出茅廬去見工時難免會因緊張影響表現。有打工仔今日在facebook專頁發文，憶述自己兩年前剛畢業找工作，本身口才欠佳，面試時又非常緊張，慶幸這時得到人事部面試官暖心安慰，更主動和他閒聊幫助放鬆，最後成功獲聘。這名打工仔自言兩年來工作愉快，故特意投稿感謝面試官，更希望其他公司多為口才欠佳的人提供機會。

有打工仔遇到貴人，面試時得到人事部面試官暖心安慰。（fb專頁「奴工處」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，指他兩年前剛剛畢業，向一間公司求職並得到面試機會。雖然準備充足，但他仍然非常緊張，甚至緊張到向人事部面試官直言：「唔好意思，我講嘢唔太叻。」

不過，面試官不但安慰樓主「慢慢嚟慢慢講」，而且指該職位「講嘢叻唔叻唔緊要，最緊要係做到嘢，所以唔使驚」，更說「除非對方嚟公司做銷售員，如果唔係，唔會用口才好唔好去評定面試者」，主管亦與樓主閒話家常，令他放鬆緊張神經，最終樓主成功獲聘，至今做了兩年，形容「做得好開心，自信返晒嚟，講嘢都叫好咗」，發文感謝該位面試官，亦希望其他公司向口才不佳的人提供機會。

日本電影《何者》講述一班年青畢業生求職時所遇到的挫折。（《何者》電影海報）

畢業生人生經驗不足，難免緊張影響面試表現。（GettyImages/視覺中國）

帖文引起不少網民共鳴，紛紛留言指該位面試官是樓主的貴人，「終於睇見HR都有好人」。

（fb專頁「奴工處」）