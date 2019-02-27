食早餐見伯伯跌倒成頭血　打工仔幫手報警　公司：趕不及都計遲到

遇到意外發生，伸出援手是人之常情，有網民今日遇到伯伯跌倒頭流血，他幫忙報警並即時通知公司，惟只獲回覆如趕不及照樣當成遲到處理，雖最終趕及沒遲到，也令他慨嘆社會冷漠。不少網民都留言支持樓主，指他應該擇善固執，「香港好在還有你」，亦認為其公司應要更有無人情味。

有網民分享自己於吃早餐時看到有人受傷，於是出手幫人，因而未必能及時上班，公司卻回覆指沒有相關指引，所以一樣都是遲到。（fb群組「Tai Po大埔」截圖）

有網民分享自己於吃早餐時看到有人受傷，於是出手幫人，因而未必能及時上班，公司卻回覆指沒有相關指引，所以一樣都是遲到。（fb群組「Tai Po大埔」截圖）

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這名打工仔在fb群組「Tai Po大埔」上分享，指他上班前在一間大快活餐廳吃早餐，其間有一名伯伯跌倒，頭部嚴重出血，他就立即報警。他指現場還有兩名先生及女士幫忙照顧傷者，商場保安亦很快到場。樓主向警方提供資料之後，留守現場協助，直至救護員到場。

有見上班時間快到，樓主遂打電話回公司，並傳送現場照片，問如果因為幫人而遲到可以怎樣處理，不過其同事卻指「點解係你報警唔係職員報呢？都係當你遲到囉，公司無呢類情況指引」。樓主對此感到無奈，覺得自己只是想盡公民責任，「普通市民都報得警㗎嘛下話？」

有網民表示，他會反問同事如果受傷的是親人時會怎樣做。（fb群組「Tai Po大埔」截圖）

樓主又提到，同場協助的女士一度抱怨，指旁邊的人包括職員都沒有幫手報警，「做嘢嘅繼續做嘢，返工嘅食完就閃人，街坊繼續做塘邊鶴」。樓主直言其公司反應及其他人對事件的反應，都使他感到惋惜，認為香港人「返工第一」的特質不是最近才有，財團及老闆的做法亦促成社會冷漠，更稱要「多謝」政府不斷無視社會上「揾朝唔得晏」的情況。

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樓主其後更新帖文，指救護員到場之後他便離開，幸趕得及在最後一分鐘打卡上班，感謝所有網民的關心及支持。

不少網民都批評樓主的公司做法不合理，畢竟「指引係死嘅人係生嘅」，認為樓主做法十分正確，「就算扣晒成份糧都要幫」、「一定係報警先，救人要緊」。亦有人表示如果自己從同事口中得到同樣回覆，會質問對方「如果嗰個係你親人你會點樣」，大嘆「香港以前唔係咁！」