女兒被打傷眼　溫州父闖校亂刀捅死9歲男同學　自首後被判死刑

護女心切不能成為殺人理由！內地溫洲瑞安市隆山實驗小學，去年9月發生駭人命案，一名林姓家長為了報復女兒眼睛被打傷，持刀闖校園捅死9歲男同學。事件在當地引起熱議，甚至一度誤傳女生被戳盲。溫州市中級人民法院宣判，認為林男即使自首，但犯罪情節極其惡劣，「故意殺人罪」罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身。

被告林建厦「故意殺人罪」罪成，被判死刑及剝奪政治權利終身。（微博圖片）

被告林建厦殺人後坐在案發廁所抽煙，報警等公安到場。（微博圖片）

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事件發生於去年9月19日下午，被告林建廈（36歲）的女兒就讀小學四年級，與9歲葉姓男同學發生爭執，女兒被打傷眼部。林男要求葉同學向女兒公開道歉，但遭拒絕。兩日後，林男攜帶生果刀進入小學，將葉帶入廁所，用刀狂捅，令其頸背多處受傷。林男事後自行報警等待公安到場，期間坐在廁所抽煙，此時葉已重傷倒臥血泊中，送院後終告不治。

殺人後，林男向警方宣稱自己處於「精神分裂症緩解期」（經治療後臨床症狀已消失），但其辯護律師聲稱，林男是第3級精神殘疾人士，無法控制自己的行為。而林男又供稱「人是我這個驅殼殺的，但我的靈魂沒殺人」。然而，經鑑定後，法官認為林男有完全刑事責任能力。

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案件昨於溫州市中級人民法院宣判，法官認為林男持刀殺人已構成故意殺人罪，而且犯罪情節惡劣，對社會危害性極大。雖然被告自首，但不足以輕判，故法官依故意殺人罪，判處林男死刑，剝奪政治權利終身。

死者父親接受內地傳媒訪問時，感謝法庭還了兒子一個公道，「宣判書今天收到了，讀給孩子聽，接下來我就把孩子那邊的事情辦好後事」。

（綜合）