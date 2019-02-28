【好人好事】失智伯伯成條褲都係屎無人幫　熱心男買褲陪伴1小時

Cody自行通知救護車，救護員接報到場將伯伯送院。（fb圖片）

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該名穿上成人紙尿片的伯伯「除咗半條褲，成褲都係屎，身上掛有身份證及跟進個案證明，但衫褲都好污糟，指甲有吋半長，「完全唔識講嘢、唔識望人」，相信患上失智症。（GettyImages/視覺中國）

熱心游水教練Cody向《香港01》表示，昨晚6時許，在粉嶺泳池下課後行經粉嶺名都商場，見到有一名穿上成人紙尿片的伯伯，「除咗半條褲，成褲都係屎」行入商場，相信想找廁所，又表現徬徨，伯伯身上掛有身份證及跟進個案證明，但衫褲都好污糟，指甲有吋半長，「完全唔識講嘢、唔識望人」，相信患上失智症。

由於保安員不懂處理，所以阻止伯伯進入商場，任由他在門口，即使有一名民政事務處職員放工經過主動問是否需要幫手，但都遭到保安員拒絕聲稱「搞得掂」，其他走近伯伯身旁的途人則紛紛投以鄙視目光，而且大叫好臭，立即忌而遠之，其中有一名男子走近時「仲幫伯伯影相『打卡』」 。

Cody即時致電當區區議員查詢附近有否外展老人服務，對方的助理經了解後表示會報警，但等了約25分鐘後都未見有人到場，Cody再致電議員助理，但對方只稱已經報警。

Cody唯有致電其他人問意見，決定「call白車」，並用自己一條價值85元的毛巾遮住伯伯，再叫保安幫手防止伯伯離開，隨後獨自找時裝店為伯伯買新褲更換。他向店員說清楚情況後，對方「即刻摷全間舖，搵到條次貨99蚊」，Cody前前後後陪伴及照顧伯伯1小時，最終救護員到場將伯伯送院治理，警員亦趕至了解情況。眼見事情大致上解決，Cody離開前向保安交代一聲，對方都大讚他「好好人」，Cody則提醒「你一早就應該報警call白車幫佢啦」。

經Cody事後了解，伯伯姓曾，今年64歲，獨居住在區內，區議員已經聯絡社會褔利署，雖然一直有社工跟進他的個案，但情況很快惡化，「區議員同社工夾下點幫佢」。

Cody在網上交代事件的來龍去脈，解釋「伯伯嘢又唔識講，最徬徨之際，唔單止無人幫佢，仲要被人影相」，擔心有「花生友」將圖片放上社交網站，若有此事，批評對方「唔幫手不特止，仲要幫手欺淩佢」，亦強調自己「不求讚，只求大家見到有需要嘅人幫得就幫，走頭無路完全無助，好慘㗎」，更指自己「都試過徬徨無助，只係將心比己」。

帖文引起網民激讚，同時批評途人袖手旁觀及影相，「人情冷暖，好彩Cody熱心同唔怕煩。影相打卡嘅花生友真係不知所謂，學下尊重別人吧」、「香港正正需要正義人士，食花生太多了，好人有好報」、「謝謝你對伯伯的熱心幫忙，也謝謝你的分享，讓大家都學懂要做多一點」。

（綜合）