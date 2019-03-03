超尷尬！飛機杯當花瓶　阿爺拿來插花拜祖母　日網民：最壞的用法

情趣用品真的要放好，一旦被家人當成其他物品使用，那就尷尬了。日本一名網民日前貼出圖片，表示原本用於自慰的「飛機杯」，竟被祖父當成花瓶，插上鮮花放在祖母的相片前拜祭，令網民大吃一驚。

照片中可見，「飛機杯」上插了鮮花，與祖母的遺照非常接近，周圍還有其他祭品。（「Framingo Devil」twitter圖片）

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該名日本網民「Framingo Devil」在Twitter發文，表示有一段時間沒有回老家，想不到一回家就看到這驚人的情景，爺爺竟然把他以前同事在送別會上給他的TENGA「飛機杯」當成了花瓶，放在祖母的神枱上。

唯一令網民感到安慰的是，還好他沒有用過這個飛機杯。（「Framingo Devil」Twitter圖片）

照片中可見，「飛機杯」上插了鮮花，與祖母的遺照非常接近，周圍還有其他祭品，網民形容「這是最壞的使用方式，歷史上前所未有的」。不過，唯一令網民感到安慰的是，還好他沒有用過這個飛機杯。

帖子令不少網民笑翻，「笑死了」、「這是藝術」，有網民就說「不知道你要怎麼向爺爺解釋正確用途...」，「爺爺：這不是花瓶，這是什麼？」也有網友表示，他的祖母也曾將「飛機杯」當成花瓶。