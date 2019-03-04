周年晚宴抽中Dyson風筒先知叫錯名？　HR卸膊：你同中獎者傾掂佢

打工仔最期待的，當然是公司一年一度的周年晚宴（Annual Dinner），皆因獎品豐富，「有得食有得拎」。最近有網民分享，指同事於晚宴抽獎環節中，抽中一個Dyson風筒，不過數天後卻收到人事部電話，指當晚原來嗌錯名，希望同事可以歸還獎品，並安慰同事稱「咪當你免費體驗咗Dyson風筒囉」，令樓主替同事感到非常不值。不少網民見狀，紛紛認為人事部做法有問題，指即使當日真的嗌錯名，也不可能收回禮物「咁縮骨」。

有網民分享，自己的同事於公司Annual Dinner上抽到Dyson風筒，不過之後HR表示嗌錯名，要他歸還禮品。（連登討論區截圖）

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樓主近日在連登討論區上發文，指同事於周年晚宴上抽到一個Dyson風筒，參考該牌子的官方網頁，每個風筒定價為3,380港元起。不過兩日之後，同事便收到人事部來電，指當日晚宴抽獎時「嗌錯咗名」，「叫個同事嘔返個風筒出嚟」，即使同事表示已經開箱使用，人事部同事仍然堅持需要歸還獎品，更稱「咁咪當你免費體驗咗Dyson風筒囉」，令樓主相當不忿，批評公司「咁做嘢都得，黐線」。

連登仔的同事參加公司周年晚宴，拿到獎品後才被告知是嗌錯名。（GettyImages／視覺中國）

之後樓主補充，人事部同事最後要求真正得獎的同事與被嗌錯名的同事「自己傾掂佢」，由於兩人都在同一間店舖內工作，朝見口晚見面「好難做」，同事迫於無奈只能「嘔返（風筒）出嚟」。

不少網民都認為人事部的做法十分無理，「話換就換，簽contract之後又可唔可以拎返嚟改吓個人工呀？」有人指既然是人事部出錯，應負責任自行賠錢了事，網民又覺得樓主同事可以提出其他理由，不歸還風筒，例如已經送給朋友或轉手賣出。

（連登討論區）