連登仔分享Annual Dinner抽獎禮物　孤寒公司大獎其實有大伏！

臨近新年，不少公司都會舉辦年度晚宴，抽獎環節更是重中之重。不過重手的大獎並非必然，有網民在討論區上分享公司的「垃圾Annual Dinner抽獎禮物」，吸引大批網民留言批評自己公司孤寒兼小氣，分享自己收過的禮物，例如「Starbucks現金劵10張但下星期到期」、「USB1.1 Card Reader」、「壞嘅LCD電視，晒咗我200蚊的士錢」、「公司紅酒倉底貨半打，10年前買入」等等。

有網民分享自己收到的公司Annual Dinner禮物，然後叫其他網民分享更Cheap的禮物。（連登討論區截圖）

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有網民在連登討論區以「最垃圾的Annual Dinner抽獎禮物」為題發帖，稱自己試過抽到公司的Brand Book（品牌書），直言打開禮物時完全呆住，「想爆粗黑面都唔得，仲要沉住氣演埋場內心戲」。樓主同時在帖文發問，希望「募集其他更Cheap分享」。網民們抽到的「更Cheap獎品」十分之多，但可以簡單分成數類，例如「過期古董類」、「得物無所用類」、「孤寒平嘢類」、「搵笨搬運類」。

首先以過期古董類為例，原來不少人都收到即將過期的食品或現金劵，例如「杯麵一箱（就過期）」、「Starbucks現金劵10張，下星期到期」。而古董類禮物就有人抽到「USB 1.1讀卡器」，根據網上資料，規格更高的USB 2.0早在2000年已經推出，估計讀卡器有相當歷史。

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網民分享的Annual Dinner抽獎禮物十分經典，更提到即使抽到現金獎也不一定是好事。

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又以得物無所用類為例，有人抽到「30粒一樣嘅擦膠」，在今時今日電子化的年代分分鐘可以用足一世。禮物是否無用，有時要看個人需要，有網民自稱「毒X抽中情侶杯」，無辜中箭，亦有人見證光頭同事抽中風筒、直髮夾，禮物只能由身邊親戚好友使用。

而「孤寒平嘢類」當然不得不提「1日大假」，因為大假對公司而言幾乎沒有成本，可謂孤寒之最。另外亦有網民抽到「公司紅酒倉底貨半打，平均50蚊枝」，而且紅酒在10年前買入，當事人剛剛才親手在數簿上撇帳，同樣幾乎沒有成本。

至於最後的「搵笨搬運類」，有網民分享中女同事抽到一包米，但住所偏遠，結果「抬X死佢」。不過原來更極品的還沒有出現，有網民的舊公司擺了數十圍晚宴，更請來客人及供應商一起吃晚飯，其同事成功「屈到人」贊助1部4分3匹冷氣機，「仲好X開心同人講佢幾叻」。結果晚飯當日，供應商「又真係識玩」，「真係成部冷氣原箱搬嚟酒樓，我收貨果陣真係呆一呆」。

不過即使沒有抽中上述數類獎品，亦不代表不會中伏，因為即使中了現金大獎亦可以「嘔凸」。不少人都習慣強逼中現金大獎的人請吃飯，結果可能「埋單仲貴過中獎額」，十分不值。不過亦有人教路，自己抽中500蚊之後曾被同事逼請食午餐，於是說「邊個叫我請，我就畀呢張500蚊佢，等佢請」，之後就沒有人出聲了。