【公司抽獎】台男答應抽中iPhone就送給媽媽　結果超後悔！

又到了尾牙旺季，員工辛苦了一年，最期待就是尾牙能抽中大獎，有台灣網友承諾若能抽到iPhone就送給媽媽使用，沒想到竟然「願望成真」，但他也很果斷的把獎品讓給媽媽，讓其他網友稱讚他是個「孝順的孩子」。

網友承諾尾牙抽中iPhone就給媽媽用，結果真的中了大獎（爆廢公社Facebook）

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原PO在Facebook社團「爆廢公社」表示，上周六（12日）跟母親說如果公司尾牙抽獎抽中iPhone手機的話，就將獎品送給她用。原PO以為沒那麼幸運，因此也不以為意，沒想到好運竟然降臨，真的抽中容量有256GB的iPhone XS Max，讓他開玩笑的說「現在有點後悔」。

不過原PO還是很大方的兌現諾言，將抽到的iPhone手機送給母親使用，因為他認為「媽媽最偉大」。貼文引來網友留言大讚他是個好孩子，還有人說「沒關係，自己的媽媽就不用後悔了」、「沒說要給媽媽用，可能就抽不到了」、「媽媽在你身上花更多」、「媽媽好旺」、「這是你的孝心，老天眷顧你」、「媽媽養你長大，不只這些錢了」、「以前我也這樣跟我媽說，尾牙都抽到不錯的現金獎」。

網友抽到iPhone XS Max。（爆廢公社Facebook）

也有網友開玩笑的說「媽媽跟老闆串通」、「沒關係，過沒多久媽媽就會還你了，因為她用不習慣」、「買個128的送啊」、「隨便買支吹風機或電扇~呼弄過」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】