「Momo」死了！　原創者：我已把它丟掉　孩子可以安心

恐怖虛擬角色「Momo」被指在網上教唆兒童自殘，甚至有人刻意把「Momo」植入YouTube卡通片，嚇怕小朋友，惹起不少家長及學校擔憂。人頭鳥身、長髮凸眼的「Momo」原本是日本模型師相蘇敬介創作的雕塑，真名為「姑獲鳥」，但一件藝術品卻被別有用心的人拿來傷害小朋友；為了平息風波，43歲的相蘇敬介特別宣布「Momo」已死，希望能讓大眾安心。

「詛咒亦已解除」

「姑獲鳥」雕塑2016年曾在東京一個以鬼魅為主題的藝術展中展出，由於樣子可怖，它的相片在社交媒體廣傳，以及被人偷圖改稱為「Momo」。

相蘇敬介表示，「Momo」其實早在2018年秋天已經「死去」，模型由天然油漆和橡膠製成，並不耐放，「它腐爛了，所以我把它丟掉。孩子可以安心，Momo死了，它不存在了，詛咒亦已解除。」

對於利用「姑獲鳥」恫嚇小孩的人，相蘇敬介坦言心情複雜，「一方面，他們為我帶來麻煩，另一方面，他們令全世界看見我的作品，讓身為藝術家的我難免也有點感激。」

相蘇敬介表示，「姑獲鳥」雕塑早已腐爛並在去年秋天被他丟掉「死去」。（Facebook）

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承認自己也有責任

相蘇敬介承認創作這個模型的原意是嚇人，但從沒想過要傷害兒童或令他們自殘。儘管如此，從「姑獲鳥」衍生的「Momo Challenge」明顯影響到兒童，他認為自己也有責任，「我好像惹上了麻煩，但也無力改變情況。」

「姑獲鳥」是中國傳統妖怪，後來流傳至日本成為不少動漫和小說的題材，其由來有多個版本，有傳說指難產而死的婦女化成「姑獲鳥」，晚上滿身血污地抱着胎兒在路上走；另外有傳說指晚上若把幼兒衣服晾在屋外，孩子就會被「姑獲鳥」偷走。

（綜合報道）