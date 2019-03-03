逐點拆解網絡傳說 Momo Challenge：死亡遊戲真實存在？

熾熱起來，除了「Momo」的大頭照十足嚇人以外，各方父母都生怕 Momo 會如傳聞中潛藏在 YouTube 影片中或在 Whatsapp 中出現，慫恿他們未成年的子女進行自殘行為。 究竟「Momo Challenge」是甚麼一回事？熱傳的「死亡遊戲」又是否真實？作為父母又如何可以防範？以下就與你逐點極速拆解！

「Momo」究竟是誰？

傳說中，姑獲鳥為難產婦人死後對孩子思念的集合體，會擄走別人的小孩撫養，因此也加深了在網絡傳言中其「小孩殺手」的形象。 相信有很多人看到有關「Momo Challenge」的傳聞時，第一時間會想：究竟這個面目猙獰的「Momo」是何許人？其實，「Momo」本身是不存在的，只是背後有心人士靠著一件藝術品的模樣，加上幾個電話號碼去進行惡作劇。 Momo 照片的真身，乃是 2016 年於日本一名為「幽霊画廊Ⅲ 冥界のジャスパー」的藝術展中的其中一件展品，一件以中、日傳說中妖怪「姑獲鳥」為藍本的雕塑。由於展覽本身就是以鬼魅為主題，故展品本身會恐怖一點也絕不為奇，然而，連大人看見都會覺得毛骨悚然，自然會嚇壞不少小朋友。

「Momo Challenge」是甚麼？

近來在網絡上流傳的 Momo Challenge 十分恐怖，指會在不少幼兒愛看的 YouTube 卡通中間插入一段恐怖影片，利用幼兒對姑獲鳥圖像的恐懼，迫使其傷害自己或別人。

在網上曾經流傳的翻拍影片，目前在 Youtube 上已不能找到原片

然而 Momo Challenge 的最早版本，本身與 YouTube 並沒有任何關係，而是與通訊軟件有關 － 上文提到的幾個電話號碼，傳說如果在夜半三時傳送訊息予 Momo，Momo 就會回應並叫你做出不同的行為 － 換言之，理論上你不主動接觸「它」，Momo 是不會來打擾你的。

Momo Challenge 說穿了，不過就是類似「試膽大會」的存在吧。至於這幾日以來不少傳媒有報導、因 Momo 引發的「大規模」自殘案例，其實只是以訛傳訛的產物，並非真實發生。

那「Momo Challenge」就是假事件、假新聞了吧？

看完以上一段，是否可以感到鬆一口氣、認為你和你的孩子就此免於網絡傳言中的恐怖威脅呢？很遺憾，威脅並未解除，只不過是否來自 Momo Challenge，就是另一回事了。

現在流傳的 Momo Challenge，明顯是由兩件分開的網絡威脅混合而成的，一為早幾年突然在俄羅斯興起的「藍鯨 Blue Whale」，而另一則是在 YouTube 平台上潛伏已久的偽冒卡通，兩者皆是真實存在、而且需要提防的威脅，亦因如此，將兩者混合再「謠言化」的產品會在家長群中被恐懼、被瘋傳。

Blue Whale 的挑戰內容與 Momo Challenge 現在「自殘」命令的部分很相似，「玩家」需要連續 30~50 日接收由「Blue Whale」發出的指令，起初只是一些無聊行動，但隨著日子推移，發出的指令就會越發過火，當中不乏自殘行為的命令，最後的「最終任務」則是要求玩家自行了斷。 隨著 Blue Whale 的策劃人落網，事件目前已經告一段落，然而透過連續慣性以操作人心的做法，其實行之有效，故類似的危險活動絕對有可能死灰復燃。

至於 YouTube 的偽冒卡通，指的是以一些人氣卡通角色如 Peppa Pig、Spongbob 等製作的假卡通，而其恐怖之處，當然不止於「假」，而是會透過不同的植入劇情，將暴力、色情變得合理化，讓觀看後的幼兒心靈受深遠影響。

據目前的資料顯示，這類型影片仍然有在 YouTube 上存在，但在資訊流通量如此澎湃的世代，如果真的有如此影片的話，必然會有大量恐怖傳說愛好者前往「朝聖」，在審查機制尚算健全的 YouTube 上，這類型的影片很快就會消失，變相威脅性亦減退了不少，然而依然是需要小心留意的存在。

對「電子奶咀」發起的警號

由YouTube 影片入手、再進入 Blue Whale 形式的死亡指令，縱使目前已有官方機構表明沒有自殺個案與 Momo Challenge 有關，只是單單以此為理由、認定 Momo Challenge 就是「假新聞」就放棄防範，未免有點言之尚早。

就如上文提到，即使是「變種」、「謠言」化後的 Momo Challenge，其嚇人之處除了那大眼歪嘴的姑獲鳥形像之外，其教唆幼童自殘的事態是的而且確有可能發生，而要防止慘劇發生，在盲目廣傳訊息的同時，各位家長亦要思考育兒方針。

在現今世代，為了要同行的小童閉上咀、或是只是要他安定坐下吃一頓飯，不少家長選擇了以平板／手機作為「電子奶咀」吸引孩童的注意力，沒錯是省時省力，然而這樣的依賴卻會讓像 Momo Challenge 同類的惡作劇產生威脅。要真正免小孩於危險，除了真正的關心與溝通之外，別無他法，即使要讓小朋友觀看影片，也莫將之當作萬能保姆，三不五時也要留意一下他們收看過的內容。

基於社會大眾對 Momo Challenge 的關注，YouTube 方面表明除了會將任何帶有唆使自殘的影片下架，即日起亦會使所有有關 Momo Challenge 的影片排除在廣告費的計算之外，除了遏止有關的有害影片繼續冒起，亦減少了一眾 YouTuber 跟風製作 Momo Challenge 的解說影片 、間接降低了模仿犯罪的可能性。