台婦在家傷重不治　女兒涉嫌弒母　辯稱腦內有「神秘力量」作崇

台北市天母區七十歲林姓婦人一日深夜在家身受重傷，送醫不治；死者四十三歲林姓女兒原稱母親在外遭不明歹徒襲擊，昨被戳破謊言，又改口「腦袋有股神秘力量，不知道在做什麼！」警方懷疑她精神不穩，爭吵後弒母，依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送偵辦，檢方訊後聲押禁見。

林母傷重，送醫後不治。（聯合新聞網）

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警方說，死者頭部及全身有被棍棒攻擊的大片瘀血，凶嫌右臉頰也有傷痕，鄰居證稱案發前聽到屋內激烈爭吵，屋內枕頭及床邊發現血跡，林女弒母涉嫌重大；不過警方尚未找到棍棒等凶器。

警方調查，死者住在天母東路一處豪宅五樓，女兒沒有結婚，九年前從美國返台後與母同住，平時均靠母親接濟。

本月一日晚上十點多，林女報案請救護人員將母親送醫，急救二個小時後不治；林女供稱，母親在晴光市場經營日本服飾店，平時身體硬朗，但兩個月前曾鼻青臉腫回家，案發當晚她母親被兩名黑衣人送回，對方聲稱母親被不明歹徒襲擊倒臥路邊，搭的士將送返家中。

檢察官前天相驗，發現死者渾身是傷，頭部及全身有被棍棒攻擊的大片瘀血，明顯他殺；監視器顯示死者案發當晚是自行返家，根本沒有林女所說情節，檢察官認為林女涉重嫌，前晚指示警方拘提到案。

檢警調查發現，兩人住處明顯有被整理過，浴室有剛用過的濕毛巾和盆子，臥室枕頭和床上有血跡，桌上殘留玻璃碎片，研判臥室就是案發第一現場。鄰居說，當天曾聽到激烈爭吵聲，檢警懷疑兩人當晚曾打鬥，已扣回床單、掃把等相關證物。

林女說法被拆穿，仍堅稱「不明歹徒」襲擊的說法，但說話顛三倒四，曾冒出「腦袋有股神秘力量，不知道在做什麼！」的奇怪說詞，精神狀況不佳，但警方調查發現她沒有就醫紀錄。

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