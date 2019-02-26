毒蟲逆子弒母碎屍1000塊　裝保鮮盒人狗共食　震驚西班牙！

西班牙一名染有毒癮的26歲無業男子殺害母親，還將屍體切成1000多塊存放在雪櫃，煮熟後與狗一起分食，駭人程度震驚全國！

部分大腸混在垃圾中

這宗恐怖碎屍食人案發生在西班牙首都馬德里，66歲的戈麥斯（Maria Soledad Gomez）失蹤約1個月後，警方周四（21日）上門調查，豈料戈麥斯的兒子阿爾貝托（Alberto Sanchez Gomez）當場承認自己親手殺死了母親及烹食人肉。

警方其後在單位內找到6個大保鮮盒，裏面裝着女死者的屍塊，內臟不知所蹤，部分大腸則混在垃圾中。據當地傳媒報道，阿爾貝托弒母後，將屍體切成1000多小塊，更將部分煮熟與寵物狗分食。

阿爾貝托殺母、烹屍、食人肉，對上門調查的警員直認罪行。（影片截圖）

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料一個月前已遇害

阿爾貝托的朋友向傳媒透露，自從他染上毒癮就時常偷母親的現金及首飾去買毒品，又試過在寓所附近的公園和流浪漢一起醉酒鬧事。

鄰居表示，戈麥斯身上經常都有瘀傷，原以為她是被狗弄傷，沒想到竟然是遭到家暴。警方相信戈麥斯在一個月前已遇害，但目前仍未確定死因。阿爾貝托已被控以謀殺，他接受精神鑑定後還柙繼續協助調查。

（綜合報道）