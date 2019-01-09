台冷血婦弒親呃保險金　斬斃病夫稱助自殺　毒殺智障女棄屍扮性侵

台灣高雄仁武區一間鐵工廠老闆娘王黃寶美涉嫌砍夫佯裝自殺，意圖詐領保險金，被依犯幫助自殺罪嫌判3年2月徒刑定讞。 但檢警偵辦時驚覺，她5年前就以相同手法，摻滅鼠藥毒死有智能障礙的次女，棄屍營造性侵殺人假象，詐得250多萬台幣（約63萬港元）理賠，橋頭地院今依殺人、詐欺取財罪，合併判王妻12年5月徒刑，可上訴。

檢方偵查發現，王姓老闆與妻子王黃寶美育有3女1子，次女王姓女子從小就有智能障礙，2013年8月間不願繼續扶養她，王黃寶美涉將可滅鼠（Brodifacoum）、甲醇，混入藥酒並裝進寶特瓶，夜間11點多藉故騎車載次女外出，到仁武區八控橋旁便道時，騙次女喝下藥酒，次女隨即急性甲醇中毒身亡。

王黃寶美接著為製造他殺假象，刻意把次女上衣掀至胸部上方，隨即騎車離去，隔日清晨7點50分路人發現屍體報警，但早已明顯身亡，當時王妻謊稱次女「愛喝酒、常遭人以酒引誘外出」，並在案發當晚擅自逃家外出，誤導檢警辦案方向為遭引誘外出遇害。

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台灣仁武一間鐵工廠老闆娘王黃寶美（中）幫夫自殺被判刑3年2月定讞，檢警追出5年前她竟毒死女兒詐保成功。（聯合新聞網提供）

王妻並向台灣南山人壽申請壽險的身故保險金，獲50萬745台幣（約13萬港元），再申請意外險的身故保險金，再獲理賠205萬1282台幣（約52萬港元）。直到2016年11月間錢已花盡、丈夫又長年病痛，才與丈夫合謀幫他自殺，王黃寶美故佈疑陣企圖裝成移工酒後行凶，欲再度詐保。

王姓老闆2016年11月27日陳屍鐵工廠，身中38刀，檢警抽絲剝繭發現王身亡前投保不少壽險、意外險，發現真相竟是詐保，一審王黃寶美坦承協助丈夫自殺，但否認詐保，被依犯幫助自殺罪判刑確定，目前服刑中。

只是檢方偵辦過程發覺次女的死因不單純，才追出她竟於2013年就為詐保殺女，另案提起公訴。橋頭地院審理後，依殺人罪判11年半徒刑，兩次詐欺取財罪各判1年2月、5月徒刑，其中不得易科罰金部分合併處12年徒刑。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】