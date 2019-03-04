台小孩捷運車廂倒瀉珍珠奶茶　乘客「下個反應」獲激讚：很有愛

有說「台灣最美的風景是『人』」，以讚揚台灣人的公民質素。日前有網民在facebook群組「爆廢公社」分享，指有小朋友在台北捷運車廂內，不慎打翻珍珠奶茶，但在旁乘客沒出言責怪，反而主動幫忙清理地面，讓不少人看後直呼「這是台灣最美的風景」、「周圍的人都很有愛」。

台灣有網民在「爆廢公社」指，有小朋友在捷運打翻珍珠奶茶後，獲在場乘客幫忙清理地面。（Facebook「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該目擊事件經過的女網民日前在fb群組「爆廢公社」發文，指當時她在捷運車廂內，看到一名媽媽帶着兩名小兒子，並拖着行李箱上車。不久，其中一名小朋友不慎倒瀉手上的珍珠奶茶，嚇得身邊乘客們紛紛走開閃躲，且發出驚呼聲，「但是下一秒每個人都掏出面紙濕紙巾幫忙擦」，令她感覺「台灣人真的很有愛」，周遭乘客沒有擺出冷漠姿態，或是出言責怪。

樓主又大讚該台媽很會教育兒子，「兩兄弟一起擦車廂地板」，而台媽亦急忙聯絡站務人員進來拖一下地。

不少網民見狀，紛紛留言慨嘆教育的重要性，又稱這是「台灣最美的風景」，認為當中看到了一名母親的身教，讚揚台媽是兒子的好榜樣。樓主則回應稱「真的，本來以為媽媽會先罵兒子，結果是先擦地板」。

另有網民分享自己受人幫助的經歷，稱「有一次出去玩排隊，小朋友一個噴嚏就噴出鼻血…一下子就有5包衛生紙送到我手上，超感動」、「想到我女兒在公車上吐了，隔壁的父子和兩個年輕人也是熱情贊助面紙幫忙清理，父親好像中醫師的樣子，還教我如何幫止吐、止暈車」。

（fb討論區「爆廢公社」）