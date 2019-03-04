【家長注意】網民實拍Momo突入Peppa Pig卡通　現頭像稱：殺死你

近日被指教唆兒童自殺的恐怖Momo，傳殺入卡通片令家長擔心。人心惶惶下Momo滲入卡通的情況卻一直說不清。終於有外國網民捉到正，拍下YouTube一條Peppa Pig卡通片中，在中段竟突然出現Momo畫面，恐怖人像更以疑似合成聲，向觀看兒童作出死亡恐嚇。家長網民們心驚驚，稱將加緊檢查孩子在網上看什麼。

有網民發現Youtube上的Peppa Pig卡通被人插入恐怖Momo，於是將之拍下，提醒其他人留意。（fb截圖）

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一名來自美國愛荷華州錫達拉皮茲（Cedar Rapids）的網民，近日在facebook發布短片，可見一部手機正在YouTube上播放一條名為Peppa Pig（Momo Episode）的卡通，動畫全長超過5分鐘。該卡通前半部分都是一般的Peppa Pig卡通，沒有特別問題。

不過當卡通播放到中間的時候，畫面突然變成一張Momo人像圖片，然後以疑似是電腦合成聲音說話，指自己是Momo，「我是你最恐怖的惡夢，我將會殺你死你，我會殺死你」，「我會在你的夢中出現，然後到早上你就會死了」。

「姑獲鳥」原本只是一件藝術品 ，由於樣子可怖，它的相片在社交媒體廣傳，其後被人偷圖改稱為「Momo」。（Facebook）

家長及網民將恐懼化成創意力量反擊，透過Photoshop改圖軟件及Snapchat的濾鏡功能，為Momo大改造。

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該把聲音更向觀眾說，如果想要「驚喜」可以凝望他的雙眼，「我不會講大話，你會死，撕斷你的腳，你永遠不會見到我，撕斷你的手，你的父母永遠都不會見到我」，聲音最後稱「孩子發個好夢吧，小心我」。計及其出現至恐嚇部分，約持續十多秒。

短片之後回到正常的Peppg Pig卡通，直至完結，如家長沒有陪在孩子身旁，又或是自顧自看手機，隨時走漏眼根本沒察覺孩子已受威脅。

「Momo Challenge」在全球引起恐慌，原創者相蘇敬介因此收到死亡恐嚇，他指已把它丟掉，叫孩子們可以安心。（Twitter）

上載短片的網民對拍下的片段感難以置信，他指自己本在看新聞，包括一些有關Momo的報道，及後輾轉看到這條恐怖短片，大感震驚的他呼籲廣大網民：「這一定要想方法制止」。

有關短片至今已經有超過2.6萬次分享，不少人都覺得十分憤怒，質問上載短片的人「到底發生什麼事了？」另外亦有人提出，做家長的需要經常留意子女在收看什麼節目，以免看到不適當的內容。