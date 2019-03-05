網傳港珠澳直通巴司機揸車玩電話　網民鬧爆：成車人命呀

廣告如何宣傳安全駕駛，總有司機懶理令整輛車的乘客陪住冒險。有網民昨於fb群組上載影片，顯示男司機駕駛旅遊巴於港珠澳大橋行駛時，邊開車邊用電話，其間幾乎雙手均離開軚盤，相當危險。網民狠批司機危險駕駛，極易導致意外，叫樓主應交警方跟進；亦有人批評樓主只顧拍片卻沒即時喝止，若有意外亦是「幫兇」。

有網民昨於fb群組貼出影片，顯示一名男司機駕駛旅遊巴於港珠澳大橋行駛時，邊開車邊用電話。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民昨於fb群組「馬路的事討論區」轉載影片，稱駕駛港珠澳大橋直通巴的司機一邊駕駛一邊使用手機，在帖文中諷刺稱「直通巴好快直通天國」。片中可見，旅遊巴正於港珠澳大橋上的大直路行駛，坐於旅遊巴右方駕駛座的司機僅以雙手手背放於軚盤上，手上則持着電話，其間他若無其事看着電話屏幕，間中抬頭看車頭方向。

旅遊巴司機一度以左手持着電話，手指在屏幕上滑動，似是在瀏覽資料。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

後來司機改以左手拿着電話，右手則單手操控軚盤，一會後他疑似收到訊息，遂再以右手按動屏幕，作出放大及選取的手勢，並再以左手手指在屏幕上滑動，似是在瀏覽資料。

影片甫上載即引起網民注意，不少人狠批片中司機罔顧安全，行為等同要全車乘客一同冒險，屬危險駕駛，建議樓主將片段交予警方以追究司機刑責，「不停咁玩手機，可以害死成車人」，「用app駕駛」，「成車人命放喺個手機度」。

片段中，司機幾乎有一半時間看着電話，只間中抬頭看車頭方向。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

不過亦有網民認為拍片者同樣有問題，直指他拍了約40秒片段，其間並無開聲提醒或喝止司機，以阻止其危駕行為，「唔出聲叫住個司機嘅拍片者就係幫兇」，「影住兼直接同個司機講専心揸車好喎，司機唔理，之後先連片交佢公司投訴嘛」。港珠澳大橋穿梭巴士，即俗稱「金巴」否認涉事的司機屬其車隊，《香港01》已向同樣經營港珠澳大橋業務的冠忠巴士集團留言查詢，暫未獲回覆。

（fb群組「馬路的事討論區」）