單車友霸兩條行車線　慢行高呼「加油」懶理後車　網民：敗類！

撰文：李梓媛
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除了「撞車黨」之外，相信駕駛人士最怕就是遇到「單車友」。雖然在車路上踏單車並不是犯法，但不少單車友都罔顧自己和其他道路使用者的安全，實在令人覺得討厭。
最近，韓國網民上載了一條車cam片，片內見到很多單車友在公路上踏單車，而且還霸了兩條行車線。
根據香港法例，騎單車時必須戴頭盔及保護墊，而且不得進入快速公路範圍。
最近不少人都喜歡踏單車，
不但可以做做運動，
而且沿途亦可以欣賞風景。
但不少單車愛好者卻貪方便，
沒有按照安全守則與其他道路使用者
安全及公平地使用道路，
成為了「道路炸彈」。
此情況在韓國亦經常發生。
近日，
有網民在論壇「보배드림」上載一段
車cam片段，
指自己在駕駛期間，
遇見一群疑似「單車同好會」的單車黨，
他們不但沒有按規則靠邊行駛，
反而還霸著兩條行車線。
紅圈圈著的人邊騎邊叫身邊的人「加油」。（보배드림圖片）
上載車cam的樓主還指，
一名疑似是同好會負責人的人
（上圖紅圈示）
一直霸著中線不前進，
還向經過的單車友
大叫「fighting」（加油），
完全沒有理會在他身後的「車龍」，
漠視其他道路使用者的安全。
資料圖片
不少韓國網民都表示
自己也遇過類似的情況，
一面倒批評單車友的駕駛態度惡劣。
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