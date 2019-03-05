【揮棍迫瞓低】印度管理員為象洗澡　突跣腳跌倒遭象坐頭壓死

印度一個動物園發生一宗奪命意外，一名男員工在為一頭大象洗澡時，疑因地面濕滑不慎滑倒，剛好大象正在坐下，員工來不及起身，就被大象壓住，重傷身亡。

帕尼克爾突然失去平衡，還沒來得及起身，大象就直接坐在他身上。（網上圖片）

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事發在星期日（3日）早上，在印度南部喀拉拉邦（Kerala）戈德亞姆（Kottayaml）的動物園，42歲的員工帕尼克爾（Arun Panikkar）當時正為大象洗澡，從影片可見，他試圖叫大象躺下，以清洗其背部。

死者是42歲的員工帕尼克爾。（網上圖片）

當時大象已經跪下來，帕尼克爾用棍子打牠示意向左邊躺下，不料揮棍期間帕尼克爾突然失去平衡，還沒來得及起身，大象就直接坐在地上，把帕尼克爾頭部壓住。不久另一名員工發現情況，立即趕來救援，他用棍子指示大象站起來，再把帕尼克爾拉出，但此時帕尼克爾已沒有反應，送院後證實不治。

警方正調查事件，據報涉事的公象33歲，由當地一家醫院的信託擁有。有動物保護組織表示，當地常以鈎子、棍子等攻擊大象讓牠們服從，大象日前被帶到參加宗教巡遊，大象身上也有曾被虐待的痕迹。