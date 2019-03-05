【好人好事】幫乘客趕見親人最後一面　綠的司機冚旗免費載客

對臨終患者的親人來說，如果見不到患者最後一面將會是極大的遺憾。一名綠色的士司機深明這道理，他在網上分享指，一名婦人在天水圍上車要求前往白普理寧養中心，見親人最後一面，但由於白普理寧養中心不是綠的可以前往的範圍，該名的士司機決定「為人為到底」，出城隧之後「截錶冚旗」，當成普通自用車免費載婦人前往寧養中心。 該名綠的司機的好人好事，獲得大批網民讚好，「師兄做得好！業界以你為榮！」更有人稱被感動落淚。

一名綠的司機在網上分享指，一名婦人在天水圍上車要求前往白普理寧養中心。（「的士司機資訊網 Taxi」fb圖片）

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該名綠的司機在「的士司機資訊網 Taxi」分享經歷，他指下午在天水圍天佑苑附近，一名婦人上車心急如焚要前往沙田白普理寧養中心，但由於綠色的士只可到沙田威爾斯親王醫院，不可到沙田其他地方，所以司機提議載她到天水圍嘉湖山莊，讓她找一架紅色的士到沙田，但婦人十分趕急，着司機先上公路再想辦法。

司機說婦人上到公路就「不停收到催促電話，又不停飲泣」，根據她要去的地方和電話對話，樓主都猜到她要去見親人最後一面，「我接初生BB就每個月都會，喜氣洋洋開開心心，反而咁爭分奪秒送客見最後一面係第一次，真係第一次」。

司機本來打算讓女士在荃灣轉紅的，但在大欖隧道時她突然收到電話指親人已在彌留之際，「她透過電話不斷鼓勵親人，聽筒內外，句句都可能是最後一句，連我都眼濕了」。

司機經過荃灣，繼續行駛直上城隧，他知道一出彭福公園，就可能被交警截停，「要上庭罰款，但都置於腦後」，並向婦人表明「出城隧之後，我便要截錶冚旗，然後由城隧直至白普理都是免費載你去，理論上是可以的」。最終，司機成功「用9秒9到達白普理」，幸好當婦人到達時，仍然可以見到親人最後一面。

司機坦言，回程時心情仍未能平靜，「原來平凡人表達家人的愛，對家人珍惜，可能只有在對方彌留的半個小時内」，亦令他知道要珍惜和家人一起的時光，於是二話不說泊下的士，相約家人飲茶相聚。

帖子一出，不少網民都深受感動，「睇到眼濕濕」，很多網民更大讚司機「好人好事」、「感動！做得好好」、「模範司機，香港係有好嘅的士司機！」。